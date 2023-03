Actriz colombiana se desploma en vivo y nadie hace nada

Un mal rato pasó una actriz colombiana mientras se encontraba en una transmisión en vivo. Se trata de la presentadora Elianis Garrido del programa de farándula colombiano ‘Lo Sé Todo’, quien se desmayó en medio de la programación causando preocupación a la audiencia.

Las cuentas oficiales del programa dejaron en claro la situación y compartieron a sus seguidores imágenes del preocupante momento captado por las cámaras de seguridad. En la publicación contaron que “se le prestó la ayuda necesaria y los paramédicos llegaron en poco tiempo”.

¿Por qué sucedió? Según lo dicho por sus compañeros, Ariel Osorio y Mafe Romero, desde hace semanas la también actriz de 35 años presentaba un cuadro de tos fuerte, mismo que le habría producido el problema respiratorio que la hizo acabar en el suelo.

“Se sabe gracias a las declaraciones de Ariel Osorio y Mafe Romero que desde hace días estaba presentando problemas de salud como tos fuerte que le pudo producir un problema de respiración hoy”, declaró la cuenta oficial del programa.

Por otro lado, si hablamos de la sucedido en vivo, la producción ordenó irse a comerciales mientras la mayoría del equipo rodeaba a la artista barranquillera para prestarle ayuda médica. En redes sociales, Garrido le dijo a sus seguidores:

A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí, gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes, ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor. Jamás en mi vida jugaría con mi salud y jamás haría show o mentiría con algo como lo que me pasó hoy, por una razón de mucho peso, el respeto y amor que le tengo a mi madre y abuela, no permitiría que sufrieran por mi culpa”

— Elianis Garrido