A 18 años del estreno de ‘El jardinero fiel’, así han cambiado sus protagonistas

El jardinero fiel, la película de drama que los actores Ralph Fiennes y Rachel Weisz protagonizaron bajo la dirección Fernando Meirelles, se estrenó en las pantallas del mundo en el año 2005.

El filme, basado en la novela homónima de John le Carré, narra una impactante historia que aborda temas vigentes como la pobreza, el derecho a la salud y abuso de las multinacionales farmacéuticas.

La trama sigue los pasos de Justin Quayle, un diplomático británico enviado a Kenia, desde que su esposa, una activista por los derechos humanos llamada Tessa Quayle, es brutalmente asesinada.

Todo sugiere que se trata de un crimen pasional, pero el protagonista decide investigar por sus propios medios el homicidio y comienza a desenmarañar toda una red de peligrosos secretos.

Justin descubre que Tessa escribía un informe sobre Dypraxa, un medicamento inseguro contra la tuberculosis que estaba siendo probado ilegalmente en la población keniana sin importar sus vidas.

Sobre la marcha, comienza a comprender cómo funciona la industria farmacéutica y a destapar complicidades entre compañías y gobiernos. Entonces, decide terminar lo que su pareja comenzó.

El cambio de los actores de El jardinero fiel a 18 años de su estreno

Cuando llegó a las salas de cine, la cinta conmovió a espectadores y ganó alabanzas de la crítica por las actuaciones de sus estrellas y su atrapante y emotiva trama con intención de denuncia.

Ahora, a 18 años de su estreno, la popularidad de la producción resurgió gracias a su llegada a la plataforma de Netflix. Por eso, a continuación, te mostramos cómo han cambiado los protagonistas.

Ralph Fiennes - Justin Quayle

El histrión británico Ralph Fiennes tenía 43 años cuando encarnó a Justin Quayle, el protagonista de El jardinero fiel. Tras la cinta, siguió expandiendo su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro.

En la actualidad, el nominado al Oscar tiene 60 años de edad, continúa imparable trabajando como actor en la industria del entretenimiento y es como el buen vino bien pues luce mejor que nunca.

Durante los últimos 18 años, ha formado parte del elenco de más de 50 producciones de acuerdo a IMDb, en su mayoría, para la pantalla grande. Entre ellas, está la saga Harry Potter en la piel de Lord Voldemort.

También destacan películas como El lector (2008), The Hurt Locker (2009), El gran hotel Budapest (2014) y Coriolanus: Enemigos a muerte (2011). Con la última, debutó como director y guionista.

Sin Tiempo Para Morir (2021), King’s Man: El Origen (2021) y El Menú (2022) son tres de los últimos filmes del productor. Actualmente, tiene varios más por estrenar y está rodando la cinta Conclave.

Por otro lado, en el teatro, las más recientes obras en las que el multipremiado actor ha mostrado su gran talento son Beat the Devil (2020), The Four Quartets (2021) y Straight Line Crazy (2022).

En cuanto a su vida, está aparentemente soltero, pero es reservado y se desconoce cuál es su estatus sentimental actual. En el pasado, ha sostenido varias relaciones largas, pero no tuvo hijos.

Rachel Weisz - Tessa Quayle

La estrella británica Rachel Weisz tenía 35 años cuando dio vida con maestría a Tessa Quayle en El jardinero fiel, una actuación que la hizo ganadora de su primer Oscar como mejor actriz de reparto.

Luego del aclamado thriller romántico, la talentosa y respetada intérprete prosiguió imbatible encadenando papeles destacados en una producción tras otra, principalmente, para el cine.

Al presente, Weisz tiene 53 años de edad, el paso del tiempo le ha sentado de maravillas pues luce igual de hermosa y sigue imbatible con su extraordinario trabajo en el mundo de la actuación.

En total, desde El jardinero fiel, ha actuado en casi 30 producciones según IMDb, como The Deep Blue Sea (2011), The Lobster (2015), Disobedience (2017), La favorita (2018) y Black Widow (2021).

Por su extraordinario trabajo en el séptimo arte, ha ganado numerosos premios. De igual forma, ha destacado en el teatro con varias puestas en escenas, como Un tranvía llamado deseo (2009).

De hecho, por su impecable desempeño en esta obra se ganó un Premio Lawrence Olivier. Hoy en día, al igual que Fiennes, la artista tiene proyectos pendientes por estreno, como la serie Dead Ringers.

En cuanto a su vida íntima, la famosa está muy enamorada de su esposo, el famoso actor Daniel Craig, con quien se casó en el año 2011 tras meses de noviazgo y más de tres lustros de amistad.

La pareja tiene una hija en común nacida en 2018. Aparte, Rachel es madre de un adolescente llamado Henry. El joven, nacido en 2006, es fruto de su relación pasada con Darren Aronofsky.