“Dio el viejazo”: Dulce María recibe crueles críticas por lucir “subida de peso” y “arrugada”

Dulce María es una de las famosas mexicanas más queridas por su trayectoria en telenovelas juveniles como Clase 406, El juego de la vida y Primer amor a mil x hora. La actriz también ue parte importante de la industria musical pop en los noventa pero su participación en Rebelde y el grupo RBD le valió la fama internacional.

Con el próximo regreso de RBD a los escenarios y su nuevo protagónico en la telenovela Pienso en ti, Dulce María ha estado más en la mira. Es por ello que una reciente fotografía que compartió en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida.

La intérprete posó sensual frente al espejo con un vestido rojo de lunares blancos con escote en V pronunciado, luciendo su melena castaña.

“Pienso en ti… nos vemos 8:30 @piensoentitv #Emilia #Piensoenti”, escribió Dulce María, promocionando la telenovela.

Mientras que sus fans inundaron la publicación con halagos, en redes sociales donde también circuló la imagen, los haters se encargaron de plasmar los comentarios más crueles.

Dulce María Dulce María fue blanco de críticas por esta fotografía (Instagram)

“Se ve muy grande de edad dulce maría”. “Veo muy acabada a Dulce María. Se ve ridícula queriendo aparentar juventud que ya se fué”. “Se ve muy gorda”. “Una talentosa actriz pero sinceramente ya no le quedan papeles juveniles ya se ve grande como de 40 años”. “Dulce ya no está para novelas juveniles”. “Subiste de peso??? te veo pasadita”. “Quién es esa señora?? los años no pasan en vano para nadie”. “Ay Dulce pero cómo has crecido”, expresaron.

Aspecto de Dulce ha sido criticado en varias ocasiones

La cantante no tiene ningún problema mostrándose natural, sin filtros, ni maquillaje pero los haters siempre buscarán formas de hacerla sentir menos.

“Definitivamente la maternidad y los años no le cayeron bien”, “Ya se pasó con los tamales”, “Ya va la tercera edad o qué??”. “Tiene 37 y ya está muy arrugada”, se lee en redes sociales.

Dulce María no tiene tiempo para las críticas destructivas

La cantante ha estado aprovechando al máximo las oportunidades laborales que le han llegado y por supuesto, no ha dejado de ser una mamá de tiempo completo.

Ella le dio la bienvenida a su primer hija al lado de su esposo Paco Álvarez a finales de 2020. La pequeña de nombre María Paula ha sido una gran bendición en su vida, pues la cantante siempre soñó con ser mamá.

Eso sí, su embarazo no fue nada fácil ya que al tiempo se soltó la pandemia, además de que Dulce tuvo que cancelar un primer reencuentro que se había planeado con los RBD. Aunque Dulce ha sido muy discreta respecto a su vida privada, de vez en cuando comparte las postales más tiernas de su hija.

La pequeña ha sorprendido por el gran parecido que tiene con su madre y ya la han apodado la “mini Roberta”, haciendo referencia al personaje de Roberta Pardo a quien dio vida en Rebelde.