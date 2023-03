La verdadera y preocupante razón por la que Shakira lloraba en Nueva York: no es por Piqué, pero igual tiene muy alarmados a sus fans.

Luego de que se hiciera viral la imagen de la cantante soltando unas lágrimas en una de las tiendas a las que ingresó en la Gran Manzana y acompañada de sus hijos, surgieron cientos de hipótesis, pero todas ellas orientadas a su inestabilidad emocional que nada tienen que ver con Piqué.

A través del programa ‘Despierta América’ sus presentadores alegaron que la barranquillera está viviendo uno de los momentos más estresantes de su vida, pues debe enfrentar, ahora sí, la mudanza a Miami con sus hijos y con su padre William que sigue estando en una delicada condición de salud, por lo que esto la tendría muy angustiada, tanto que por momentos arranca a llorar sin razón aparente. Además alegaron que también se debía al exceso de fama que ha vivido tras la separación con el español.

Ante esto, les queda muy claro a sus fans que ya no se trataría de la mermelada que se comió Clara Chía, sino por el estrés que Shakira lloraría en Nueva York. “Investigamos con personas cercanas a ella y, al parecer, la causa de esa reacción de Shakira fue provocada por puro estrés… Shakira podría estar viviendo las consecuencias del estrés de la fama, dicen muchos, estrés por la situación que está viviendo, o a lo mejor no se lleva bien con Piqué y su situación con los niños de por medio”, expresaron los presentadores en el programa de espectáculos.

Ante esta impactante declaración surgieron reacciones de sus fans quienes están altamente preocupados por la colombiana quien no ha tenido descanso, pues sigue siendo objeto de persecución por los paparazzis y demás curiosos que desean indagar más sobre su vida personal que no ha tenido cese desde que se conoció el tema de infidelidad de su ex. “Dejen en paz a ‘Shak’”, “Ella merece ser feliz”, “Es una persona normal, déjenla tranquila”, expresaron en redes alguno internautas.