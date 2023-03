“Vieja falsa”, JLo muestra su lado más real sin maquillaje, pero la critican por “engañar” con filtros

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas que a sus 53 años tiene una sólida carrera y sigue cosechando éxitos.

La celebridad además tiene su propia línea de productos para el cuidado de la piel, JLo Beauty, y constantemente le hace publicidad a través de sus redes, probándolos ella misma.

Para ello, se muestra sin maquillaje, y lo prueba en su rostro al natural, y recientemente lo hizo, mostrándose real al salir de la ducha.

Jennifer López se muestra sin maquillaje, pero la llaman “falsa”

En el video, publicado en su cuenta de Instagram, se ve a Jennifer López sin maquillaje, con una toalla en el cabello, probando uno de sus productos en el rostro.

Aunque la famosa intentó mostrarse al natural, le llovieron las críticas porque aseguran que no quiere admitir que envejeció y no se muestra real.

Y es que todos afirman que usó filtros en el video para que no se vieran sus arrugas, llamándola “falsa” por querer engañar a sus fans y mostrar una supuesta juventud eterna que no existe.

“Amo a JLO pero este video aun tiene filtro”, “que vieja tan falsa, nunca va a aceptar que envejeció”, “Esta mujer usa un filtro en su video y luego trata de vender un producto barato para el cuidado de la piel como la razón de su “brillo natural””, “con filtro cualquiera”, “no sé a quién quiere engañar, y que natural jaja”, “el filtro se ve a leguas, así cualquiera se ve bien y fresca”, fueron algunas de las críticas en las redes.

No es la primera vez que JLo se muestra al natural, pero esta vez no fue bien recibida por sus fans, pues le piden que se muestre real, que deje ver sus arrugas, y no aparente lo que no es.

Sin embargo, tampoco es la única que usa filtros en sus redes para “mejorar” su imagen y no está mal, pues si no lo usara, y se mostrara completamente real, seguro también la criticarían.