Perry Mason en HBO Max: esto es lo que debes saber de la nueva temporada de la exitosa serie

“Perry Mason” es una serie de televisión estadounidense de drama y misterio que ha sido adaptada varias veces en diferentes formatos a lo largo de las décadas. La versión más reciente de la serie, que se estrenó en 2020, está ambientada en la década de 1930 en Los Ángeles y sigue al abogado defensor Perry Mason, interpretado por Matthew Rhys, mientras investiga y resuelve casos complicados y aparentemente imposibles.

La serie se caracteriza por su atmósfera oscura y sórdida, y por sus personajes complejos y ambiguos, incluyendo a Perry Mason mismo, cuyo pasado oscuro y problemas personales a menudo influyen en su trabajo.

La trama también presenta temas importantes de la época, como la Gran Depresión, la corrupción policial y religiosa, el racismo y la violencia de género.

[Te recomendamos leer: HBO Max cambiará de nombre: estos son los ajustes que tendrá la plataforma streaming]

Segunda temporada

El tráiler completo de la temporada 2 fue lanzado por HBO Max el 8 de febrero de 2023. El anuncio de 2 minutos y 40 segundos nos da una visión mucho mejor y más profunda de la trama para esta temporada,

Los nuevos episodios comienzan con Perry en medio del sistema legal de Los Ángeles durante el apogeo de la Gran Depresión. Junto a la asistente de crackerjack Della Street (Juliet Rylance) y el ex policía Paul Drake (Chris Chalk), el ex PI se gana una reputación de aceptar clientes que pocos se atreverían a defender. Meses después de que el juicio de Dodson sacudiera la ciudad, Perry se está readaptando a la vida como abogado civil cuando un caso de asesinato de alto perfil lo trae de vuelta al redil.

Mientras el fiscal de distrito se centra en un par de hermanos de un desolado Hooverville, Perry es empujado al centro de una vasta conspiración y obligado a contar con lo que realmente significa ser culpable.

Esta temporada presentará varios personajes nuevos interpretados por Katherine Waterston (Inherent Vice), Hope Davis (Synecdoche, New York), Jon Chaffin (Blindspotting), Fabrizio Guido (Mr. Iglesias), Peter Mendoza (From Scratch), Onahoua Rodriguez (Hawaii Five-0), Jee Young Han (Superstore) , Sean Astin (películas de El Señor de los Anillos), Tommy Dewey (Casual), Paul Raci (Sound of Metal), Jen Tullock (Jen Tullock), Mark O’Brien (Ready or Not) y Wallace Langham (My Dinner with Hervé).