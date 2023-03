Lucerito Mijares confesó su amor por Brendan Fraser

Lucerito Mijares es la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, y ha destacado en el medio, gracias a heredó el talento de ambas celebridades; además de su carisma, pues siempre se muestra auténtica.

Ahora generó diversas reacciones, al confesar que está enamorada de Brendan Fraser, quien se coronó como el ganador de la categoría de “Mejor Actor”, en la pasada entrega de los “Premios Oscar”.

¿Qué dijo Lucerito Mijares?

A través de sus historias de Instagram, la joven compartió la gran admiración que siente por la estrella de Hollywood.

Lucerito manifestó la emoción que sintió cuando Fraser recibió la estatuilla, considerada como una de las más importantes de la industria.

La cantante resaltó que le gustaría casarse con él; sin embargo, sólo lo dijo como una broma.

“Mandarle este mensaje a mi Brendan Fraser, ganador del Oscar, por ‘Mejor actor’, que no lo puedo creer, que no se lo podía ganar nadie más que él, no lo puedo creer, estoy sin palabras, estoy shockeada, me voy a casar con él, o sea, mi esposo va a traer un Oscar a la casa, ya con eso me muero en paz”, dijo visiblemente feliz.

Lucerito Mijares ha seguido los pasos de sus padres

Cabe resaltar que, a sus 18 años, la artista ya ha seguido los pasos de sus padres, incursionando en la música, siempre con el respaldo de ellos.

En varias ocasiones se ha presentado en shows en vivo de ambos, y tanto Lucero como Mijares han expresado su orgullo, al ver el talento de la joven.

Aunque actualmente sigue estudiando, en diversas ocasiones ha manifestado sus deseos por continuar su camino, y hacer una carrera igual de exitosa que la de sus padres.

Además, Lucerito ha expresado que busca experimentar en el teatro musical, pues es una de sus grandes pasiones.