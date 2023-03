Bad Bunny y James Corden hicieron un ‘carpool’ totalmente lleno de buen ritmo

Bad Bunny fue parte del segmento “Carpool Karaoke” del programa “The Late Late Show” de James Corden y se divirtieron a más no poder, cantaron de todo un poco y hasta en español.

Los movimientos y la euforia al escuchar cada tema se notó en el segmento, que arrancó los aplausos de quienes lo disfrutaron, haciendo de este un “Carpool Karaoke” diferente.

James Corden cantando Titi me preguntó y tratando de adivinar los nombres me da mil años de vida jajaja pic.twitter.com/GJOYl7Jsec — crispy creme (@crisquintero25) March 15, 2023

“Dákiti”, “Tití me preguntó” y “I like it”, sonaron y puso a cantar en español al famosos presentador británico, que emocionó también al conejito malo, pero no fue lo único también al playlist se sumó ‘Break Free’ de Ariana Grande, lo que ha sorprendido a muchos.

Durante el paseo James también pregunto al artista sobre el origen de su nombre artístico, a lo que el cantante contestó que lo eligió porque coincide con su personalidad. “Soy un buen tipo, soy adorable”, añadió.

Bad Bunny cantando 'Break Free' de Ariana Grande en el Carpool Karaoke con James Corden pic.twitter.com/cRlGfrUmsn — Bad Bunny 🌊 (@suconejitomalo) March 15, 2023

El programa donde participó el Conejo Malo cuenta con más de 90 mil reproducciones y millones de likes. Sus seguidores comentan que la parte que más disfrutaron fue escucharlo cantar otros temas. Además, en esta entrevista el cantante confesó que siempre quiso utilizar una máscara para que no lo reconocieran.

