Salma Hayek y Antonio Banderas: así lucían en su primera alfombra juntos hace 30 años

Salma Hayek y Antonio Banderas volvieron a cautivar como en los viejos tiempos en los Premios Oscar 2023 donde posaron juntos y se encargaron de anunciar el premio a la Mejor Película Extranjera, donde quedó Sin novedad en el frente, película alemana, como la gran favorita.

La mexicana y el español se robaron todas las miradas con sus looks y su complicidad. Salma optó por un diseño de Armani, el cual resaltaba su figura al ser un vestido color naranja de lentejuelas y con detalle de flecos en la cola.

Por su parte, el galán de 62 años optó por un clásico esmoquin negro compuesto por una americana en tejido de lana muy elegante, el cual acompañó con una camisa blanca sin cuello y su pajarita negra en raso.

Salma Hayek y Antonio Banderas así lucían en su primera alfombra roja juntos

Ambos han sido considerados de los actores más guapos y sensuales de la industria, por lo que en la década de los 90 protagonizaron su primera cinta juntos al formar parte del rodaje de Desperado (1995).

Ambos estaban en medio del boom de sus carreras, derrochaban sensualidad y complicidad por lo que en cada alfombra roja se robaban las miradas.

Durante el filme, la química que ambos transmitían era innegable, al punto de ser algo incómodo para ambos, según llegó a confesar Hayek, donde mencionó que la escena íntima con él fue la primera de ese tipo que tuvo que afrontar en su vida.

“Cuando íbamos a empezar a rodar, comencé a llorar porque no sabía si podía hacerlo. Estaba muy asustada… Una de las cosas que más me asustaban era Antonio. Por supuesto él fue un absoluto caballero. De hecho, seguimos siendo muy amigos. Pero él era demasiado libre. Eso era lo que más miedo me daba. No había visto nada igual. Así que cuando comencé a llorar, él me dijo que eso le hacía sentirse muy mal. Y yo, mientras tanto, totalmente avergonzada porque no podía parar de hacerlo”; confesó en el podcast Armchair Expert.

Su primera alfombra roja juntos fue durante la premiere en Cannes de Desperado en 1995 donde ella se lució con un vestido blanco impoluto con su melena alborotada y estuvo tomada de la mano de su galán de ficción.

Luego de esta cinta han compartido juntos en distintas películas como Four Rooms (1995; en el segmento The Misbehavers, dirigido una vez más por Rodriguez), la secuela de Desperado, Once Upon a Time in Mexico (2003); Spy Kids 3-D: Game Over (2003), The Hitman’s Wife’s Bodyguard (2020) y las dos entregas de El Gato con Botas (2011 y 2022).