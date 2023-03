¡Dejó la soltería! Michela Pincay captada en pleno aeropuerto besándose con su nuevo amor ¿De quién se trata?

Perdidamente enamorada, así se dejó ver la presentadora de televisión, Michela Pincay, en un aeropuerto de Estados Unidos. La soltería ha quedado en el ayer, pues ya hay imágenes de Pincay, saltando directo a los brazos de quien sería su nuevo amor, así lo dieron a conocer ´Los Hackers de la farándula´ durante su programa, luego de mostrar varios videos de la ecuatoriana, en pleno romance.

Bien dicen que una imagen dice más que mil palabras y esta delata un comunicado completo, el rostro de ´De casa en casa´ no tiene como negar su nuevo vínculo amoroso, pues aunque todavía no se le puede dar nombre y apellido al apuesto hombre de barba, no existe manera de ocultar este tórrido romance.

“Michela muy suelta de huesos, olvidándose de que en ese lugar existían personas con teléfonos y la estaban grabando, se entregó al amor, y lo abrazó, lo besó, se subió en sus brazos. Ella vive intensamente esta relación”, aseguró Leonardo Quezada, tras dar a conocer la noticia, al tiempo que agregó que estas filmaciones datan de hace poco más de un mes, específicamente del pasado 18 de febrero, cuando la presentadora viajó a Estados Unidos y tras arribar, alguien muy cariñoso ya le esperaba.

Actualmente, para la fecha de creación de esta nota, Pincay se encuentra de vacaciones en Francia, sin embargo, los lazolovers, como les llama ´Lazito´ a sus fuentes, aseguran que la ecuatoriana viaja casi todos los fines de semana a Nueva York, puesto que esta sería a ciudad que vio renacer la llama del amor.

Hasta el momento Pincay no se ha pronunciado al respecto de estas imágenes, cabe destacar que fue hace tan solo 4 meses que la también modelo dio a conocer su ruptura con Emilio Terán, quien tampoco tardó en dejarse ver da la mano de otro amor.