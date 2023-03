Acusan a Shakira de poner a sus hijos contra Piqué pero ellos tienen razones para apoyarla

Shakira sigue dando mucho de qué hablar tras su exitosa presentación al lado de Bizarrap en el The Tonight Show with Jimmy Fallon. El dúo cantó por primera vez el explosivo tema Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 en vivo en uno de los de mayor audiencia en Estados Unidos.

Ataviada en un sexy mono negro que combinaba el cuero con transparencias, Shakira ofreció una enérgica interpretación junto al rapero argentino.

La cantante se desplazó con gran libertad por el foro donde se graba el programa y en un momento se acercó a los fans para corear a todo pulmón “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

En una de las tomas se aprecia a sus acompañantes estrella: sus hijos Sasha y Milán, quienes cantaron y hasta aullaron como muestrav de apoyo. Esto hizo que usuarios le aplaudieran a la colombiana pues aseguran “los ha educado bien” y por eso la valoren de verdad.

“Ellos sí saben valorarla”. “Clara-mente ellos sí valoran el mujerón que es su madre. “ellos saben el valor de su mamá claramente la apoyan al 100%”. “Orgullosos de ella como mamá, también por ser famosa y amada por la gente. Una super mujer”, expresaron.

Por supuesto no faltaron quienes se dedicaron a señalar que la cantante es una madre terrible por poner a sus hijos en contra de Piqué.

¿Shakira aleja a sus hijos del ex futbolista?

“Eso no es ejemplo para los niños, señora apoye a las mujeres”. “Hasta dónde llega la insensatez. Sembrar odio en los niños y rencor por más que exista un motivo o una razón trae consecuencias”. “Y eso es algo que debemos de estar orgullosos ? Que los niños se vean mezclados en los problemas maritales de los adultos? Por favor! No incentiven el odio y rencor en los corazones de niños tan nobles que no tienen la culpa del problema”. “Esto actos sin sentido hacen que luego tengo su repercusión!!! Luego no os estrañe que muchos hombres ataquen a las mujeres!!!! No se puede humillar en esta magnitud al padre de tus hijos y poner en contra a estos angelitos al padre de sus hijos !!!! Y luego irte a Miami!!!!!! Más mala sakira no puedes ser”. “Eso se llama alienación parental!! Que la denuncien!!”. “La peor mujer y madre Shakira .Venenosa y celosa”, plasmaron internautas en rede sociales.

A lo largo de los meses han surgido diversas especulaciones sobre las medias que ha tomado Shakira respecto a la convivencia de sus hijos con Piqué, su familia y su nueva novia. Es así como se ha dicho que no quiere que convivan con Clara Chía y hasta que los ha alejado de sus abuelos paternos.

Por supuesto nada de esto ha sido comprobado ya que se ha visto que los niños sí conviven con Piqué y que incluso este “se aprovecha” para que lo defiendan de la canción en su contra.

Piqué incluso intentó hacer quedar mal a Shakira, asegurando que lo único que le importa es que sus hijos estén bien. Fue durante una entrevista en el programa de radio El món a Rac1, presentado por su amigo Jordi Basté que dijo:

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, puntualizó.

Shakira es la mejor mamá

Shakira siempre ha sido muy privada respecto a su maternidad pero es un hecho que sus hijos siempre serán una prioridad, incluso en sus momentos más oscuros.

Y es que no importa lo mal que esté, ni lo deprimida que se sienta, Shakira siempre está para apoyar a sus hijos y demostrarles que cuentan con ella para todo.