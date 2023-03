Un amor de los que ya no existen: la historia de Jamie Lee Curtis y su esposo, a quien le dedicó su Oscar

Jamie Lee Curtis es una de las actrices más famosas y exitosas que a sus 64 años hizo historia al ganar su primer Oscar por su papel Deirdre en Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo.

La actriz ha tenido una carrera sumamente exitosa, donde ha participado en más de 30 películas y se ha convertido en un ejemplo para muchas.

Pero, además de una carrera exitosa, también tiene una vida personal muy positiva, y es que está casada desde hace casi 40 años con Christopher Guest, representando una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

La hermosa historia de amor de Jamie Lee Curtis con su esposo de casi 40 años

Jamie Lee Curtis prueba que el amor verdadero existe, y es que está casada con el músico, director de cine, guionista, actor y comediante, Christopher Guest desde 1984.

Desde el momento que lo vio, la actriz quedó flechada y supo que ese sería el hombre de su vida, y efectivamente así fue.

Jamie vio a Christopher en la revista Rolling Stone, y quedó enamorada, por lo que de inmediato le dijo a una amiga que se casaría con ese hombre.

Su amiga se puso en contacto con el agente de su ahora esposo, para concretar alguna cita pero Christopher no la llamó.

Pero, como lo que está destinado a ser pasa, la actriz se encontró con el actor en un restaurante en West Hollywood por casualidad y quedó flechado, por lo que al día siguiente la llamó.

Solo dos meses más tarde, la pareja se comprometió y de inmediato se casaron, y hasta ahora, han durado, amándose mucho y apoyándose, demostrando que el amor real aún existe.

“Hay una frase que dice: “Quédate en el autobús... el escenario cambiará. Crees que estás teniendo una mala semana, pero quédate en el bus, porque un día de estos te asomarás por la ventana y será hermoso. Creo que se puede aplicar a casi cualquier cosa en la que te sientas infeliz en ese momento. No soy una romántica salvaje, soy realista, lo respeto y simplemente no me voy”, dijo la actriz en 2018 en una entrevista a Good Housekeeping.

La pareja tuvo dos hermosas hijas Ruby Guest, y Annie Guest, quienes ya han crecido y son su mayor motivación en la vida.

Christopher ha demostrado que ama a Jamie Lee y la apoya siempre, de hecho, este domingo estuvo a su lado en los premios Oscar y celebró con ella su primer premio, que además le dedicó.