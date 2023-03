“Que bajo cayeron”, critican a los Oscars por burlarse así de Will Smith, a un año de la cachetada

What a comeback from Chris Rock!!



Después de un año del incidente con Will Smith, hoy regresa y con una sola frase destroza lo destroza:



“¿Saben porque no le respondí como debería? Porque tengo padres! Y ellos me enseñaron: “no pelees enfrente de los blancos.”… https://t.co/gnp35nl7YZ pic.twitter.com/vnx2L06wSu