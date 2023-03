De tenis a un look ‘dominatrix’: Rihanna deslumbró con 4 looks en los Premios Óscar

Luego de un brillante regreso a los escenarios de la mano del Medio Tiempo del Super Bowl, Rihanna deslumbró en la gala de los Premios Óscar celebrada el 12 de marzo desde el Dolby Theatre ubicado en Los Ángeles.

Y es que su participación era una de las más esperadas, tanto que ya se venía hablando de ella, luego de que la cantante de Barbados compartiera un video sobre la reacción de su bebé al ‘saber que su hermanito iría a los premios y no él’, la reacción de la gente no fue más que de ternura y amor.

Recordemos que Rihanna había estado nominada en los Premios Óscar gracias al tema ‘Lift Me Up’ que formó parte del soundtrack de la película Black Panther: Wakanda Forever, que si bien, no fue la absoluta ganadora, sino la canción ‘Naatu Naatu’ de los hindúes M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj.

De tenis a un look ‘dominatrix’ Rihanna supo como impresionar en los Premios Óscar

Rihanna sabe que para deslumbrar no necesita de una gran producción y es que a pesar de llevar un look ‘despreocupado’ en su llegada a la premiación, su presencia no pasó desapercibida e incluso hubo memes de por medio, diciendo que ella representaba un estado de ánimo.

Y es que lo gracioso radicó en que mientras todos iban vestidos de gala, ella portaba tenis, una camisa deportiva oversized y un gorrito metalizado color verde mientras paseaba por el lobby del lugar.

¿Volvió a dar un giro a la maternidad?

Rihanna optó por un look de transparencias y top que dejaban ver perfectamente su baby bump, pero ¿era nuevo?, pese a que el diseño presentaba algunos cambios, la cantante ya había posado con un conjunto mucho más holgado.

Mientras este look poseía tirantes y piezas de cuero, se ceñía a su cuerpo respetando las formas de la futura madre, quien complementó con un chongo y labios rojos encima de su sudadera oversized.

El look de Rihanna para su presentación en los Premios Óscar

Para su presentación en la ceremonia de los Premios Óscar, Rihanna apostó por un look negro tipo lencero donde la pedrería era su principal protagonista. Lo combinó con pantalones cuadrados con bordados florales, guantes de cuero y un peinado con volumen.

El conjunto para la gala, dejó al descubierto su ‘baby bump’

Un cuarto conjunto se asomó durante la premiación, se trató de dos piezas que dejaron a la vista su baby bump, quien orgullosa la mostró a frente a los invitados a la premiación junto a su pareja A$AP Rocky.

Un top largo de peluche color menta, que se envolvía desde su pecho y hasta los brazos, terminando hasta llegar a unos guantes de cuero verdes y una falda satinada.