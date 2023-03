Brendan Fraser después del Oscar: estos son los nuevos proyectos en los que trabajará el actor

Brendan Fraser se alzó con el premio más importante en su carrera: el Oscar a Mejor Actor por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, gracias a su rol en la película ‘The Whale’.

El actor fue otro de los protagonistas de la noche de este 12 de marzo, al dar un emotivo discurso al recibir su premio y cerrar con grandeza su historia de desaparición dentro de la industria cinematográfica.

Fraser estuvo casi 10 años eclipsado en Hollywood a raíz de lesiones graves sufridas durante el rodaje de películas, problemas personales y de salud mental, motivadas por la agresión sexual que sufrió por parte Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, en un almuerzo en el verano de 2003.

Sin embargo, gracias al reconocimiento que ha obtenido con la cinta, ‘The Whale’, la carrera del actor ha revivido y su nombre aparecerá en nuevos proyectos cinematográficos de gran envergadura.

Nuevos proyectos de Brendan Fraser

El ahora ganador del Oscar forma parte del nuevo proyecto cinematográfico de Martin Scorsese, llamado ‘Killers of the Flower Moon’, donde comparte créditos con actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, entre otros.

Killers of the Flower Moon es una próxima película estadounidense de drama criminal dirigida por Martin Scorsese y con un guion de Eric Roth y Scorsese, basada en el libro de no ficción más vendida de 2017 Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Grann, que se basa en la serie de asesinatos de Oklahoma en la Nación Osage de la década de 1920.

Otros de los grandes proyectos en donde participará Fraser, es ‘Brothers’, una comedia dirigida por Max Barbakow a partir de un guion de Etan Cohen y Macon Blair.

La película está protagonizada por Josh Brolin y Peter Dinklage como los hermanos titulares y es producida por Legendary Pictures y Sony Pictures Releasing.

Ambas películas, que se encuentran en fase de grabación, no tienen fecha de estreno.