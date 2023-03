“Viví dos horas terroríficas”: periodista sufrió secuestro exprés en Guayaquil; esto es lo que se sabe

La madrugada de este sábado 11 de marzo, la periodista del medio digital La Defensa Ec., Blanca Moncada, fue víctima de secuestro exprés en Guayaquil. Posterior a que un grupo de delincuentes le sustrajeran sus pertenencias, la liberaron.

“Esta noche viví dos horas terroríficas. Me hicieron secuestro express. Se me llevó todo, hasta los lentes. Golpearon a un amigo que me acompañaba. Se identificaron como Tiguerones. A los contactos, perdí todo. Cualquier cosa, al correo”, publicó en Twitter.

Asimismo, hace pocas horas, la periodista volvió a publicar en sus redes sociales más detalles de los agresores: “Tengo toda la ruta de los ladrones en mi Google maps. ¿Será que los identificamos con la ayuda de las supercámaras de la Corporación?”.

Presidente Guillermo Lasso se pronuncia sobre el delito

Posterior a que la comunicadora publicó en sus redes sociales que fue víctima de la inseguridad que vive el país el primero mandatario se solidarizó desde sus cuenta de Twitter y aseguró que están realizando las respectivas investigaciones:

“Estimada Blanca Moncada mi solidaridad y respaldo. He dispuesto al Ministerio del Interior que se contacte contigo para esclarecer este hecho. En este momento Policía Nacional está realizando las investigaciones correspondientes”, indicó el presidente Lasso.

Solo hasta julio de 2022 se han registrado decenas de casos de secuestro en la ciudad porteña. De acuerdo a las autoridades, las cifras han aumentado y más de 130 personas han sido detenidas.