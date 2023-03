Lele Pons y Guaynna en ropa interior: el detalle que los fanáticos no dejaron pasar por alto

La Luna de Miel entre la pareja del momento ha comenzado. Lele Pons y Guaynna no han perdido el tiempo para irse a una de las zonas más lujosas del mundo para mimarse y disfrutar de su nueva etapa: casados.

La modelo venezolana publicó un conjunto de fotografías donde se ve parte de sus aventuras, dos de las instantáneas llamó la atención porque los artistas aparecen en ropa interior; “relajado soldado, baja el rifle”, escribieron los usuarios.

Los fanáticos se fijaron en la zona íntima del puetorriqueño y “justificaron” cuál sería el atractivo escondido del cantante de 30 años. Por supuesto, las reacciones sacaron más de una risa a quienes accedieron a la caja de comentarios de la publicación.

“No me dispare, tengo familia”; “se me perdió la mirada”; “tiene bulto y no va a la escuela”; “con razón se obsesionó”; “chama te estás alimentando muy bien”, fueron los mensajes más simpáticos.

Guaynna y Lele Pons

Según reveló el medio Hola!, la pareja tendrá planeado ir a Dubai y París. La decisión de escoger dos destinos se limita al punto que quieren mezclar la aventura con el romance.

Los ‘tortolitos’ establecieron matrimonio el pasado sábado 04 de marzo; las fotografías como videos estuvieron a cargo de expertos ecuatorianos que enmarcaron a las grandes figuras del entretenimiento con su lente.