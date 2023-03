“Siempre podemos llegar más lejos”: Erika Vélez y la carta que le dio a Sonnia a su salida de MasterChef Ecuador

Erika Vélez, la hermosa presentadora de MasterChef Ecuador, le dejó una emotiva carta de despedida a Sonnia Vásquez que ayer cerró un capítulo en el reality de cocina. Escrita a mano y de lo más orgánica, la manabita le hizo sentir a la profe su más fraterno abrazo.

[ “Chao Sonnia, llegaste lejos, no sabemos como pero llegaste”: Internautas aplauden su eliminación de MásterChef Ecuador ]

“Gracias por demostrar con ejemplo que siempre podemos llegar más lejos. Toda tu familia, alumnos y yo nos sentimos orgullosos de ti”.

No faltó, por supuesto, la petición de los patacones que le debe desde hace unos capítulos. Cierra con su firma y un corazón. “Que sigas inspirando, querida Sonnia (...) Siempre trataba que no me vean”.

Captura de pantalla (Instagram @sonnia_vasquez)

Sonnia llegó verdaderamente lejos, al top 7. A lo largo de la competencia demostró una evolución aunque a veces tenía sus traspiés. En redes, aunque tenía quienes le dejaban muestras de cariño, siempre le llovían las críticas por sus platos, por su pronunciación de “chec” y toc”.

Alexandra, conocida como ‘La Diabla’, nunca tenía un buen comentario hacia ella. Decía que Sonnia estaba por suerte ya que a su criterio no dominaba técnicas. Algunos en Twitter concordaban con ella; otros discrepaban. Pero lo importante es que logró superar el Top 10 y eso ya es bastante.

Por un pequeño error

Sonnia pudo haber sido hasta Top 6, 5 o 4 si quería. Pero un pequeño error la llevó a eliminación. En su plato debía hacer brillar diferentes tipos de sal pero fue lo más carente.

Aunque su emplatado se veía bien y las bolas de yuca tenían buen sabor, la sal no lució en ningún lado. “Salsa dulce sin sal, puré bajo de sal, langostinos bajos de sal y mejillones bajos de sal. Además, los pasó de cocción”, dijo el colombiano Jorge Rausch tras probar su plato.

Por esta razón, los jueces decidieron que Sonnia cometió más errores y por lo tanto ella abandonó la competencia.

Victoria, Henry, Alexandra, Raúl, Jamil y Johanna ahora son parte del Top 6 de MasterChef Ecuador.