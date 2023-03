¿Mi vida o la del bebé? Mujer causa indignación por el pedido que le hizo a su esposo

Traer un hijo al mundo es una tarea que implica distintos riesgos, no solo a la vida de la madre, sino también del niño. El parto es una de las etapas más dolorosas para una mujer, sin embargo, cuando el bebé nace, el dolor queda atrás, mientras se disfruta en los brazos a ese pequeño ser humano.

En muchas ocasiones el alumbramiento se complica y se debe tomar una decisión entre salvar a la madre o al bebé. Aunque la vida de un hijo es sagrada, ante el amor abnegado que sienten las madres por ellos, una mujer ha abierto una arduo debate ante su postura.

Una usuaria de TikTok decidió grabar un video a su esposo mientras estaba internada para dar a luz a su segundo pequeño.

El pedido de una tiktoker a su esposo en medio de su parto

La usuaria llamada @anabelmoralezz le pidió que, en caso de alguna complicación, la salvara a ella antes que el bebé y le detalló sus razones.

“A mi esposo: si estoy dando a luz y el médico dice que debes elegir entre el bebé o yo. Por favor, sálvame. No quiero que mi hijo Ethan crezca sin mamá, y no quiero que tengas que criar a dos bebés solo mientras lloras a tu esposa”, expresó.

En el audiovisual se podía ver a Anabel tendida en una cama con su barriga, mientras esperaba la hora de ser intervenida.

Sus palabras generaron una arduo debate entre los internautas que la apoyaban por pensar en su primer hijo y el trauma que podía causarle al crecer sin madre; mientras que otros rechazaron que antepusiera su vida que a la de su hijo.

“Mi novia falleció después de dar a luz a nuestros gemelos. 7 meses desde que se fue al cielo es difícil criar a dos bebes solo”; “Le pregunté sobre eso a mi marido y me contestó que me salvaría a mí, pues podríamos tener otros hijos, pero que jamás tendría otra yo. No me esperaba esa respuesta”; “Por más que duela, estás en lo correcto”; fueron algunos de los comentarios.

Para felicidad de la pareja, el bebé nació sin ningún inconveniente y ahora disfrutan de sus dos pequeños.