Katty Egas rompe el silencio sobre acusación de exintegrante de ´Tierra Canela´: “A ella se le pagó por prestar su voz”

Tras más de 20 años llevando música y poniendo a bailar al Ecuador entero, Katty Egas, se ve ahora salpicada con un mediático escándalo, que amenaza con perjudicar la imagen que ha levantado en todos estos años. Mercy Álvarez, conocida también como “La Reina del Swing” y exintegrante de la agrupación ´Tierra Canela´, publicó varios videos y comentarios en redes sociales, donde asegura que Katty solo ha “engañado” al público.

Ante estos señalamientos que han devengado todo un intercambio de opiniones entre ambas mujeres, Katty Egas decidió hablar de manera abierta durante el programa de ´Los Hackers de la farándula´ y exponer lo que asegura fue lo que sucedió para el momento de las grabaciones de las canciones interpretadas por Mercy, a quien le concedió el reconocimiento, sin embargo, explicó que la misma recibió un pago por haber “prestado su voz”.

“Hasta donde yo sé, a la señora se le pagó por su voz, se le pagó por la producción que hizo, por los derechos. Si ella dice que incluso le pagaron para silenciarla y para que no diga nada, entonces ¿Por qué ella cogió ese dinero?”, fue parte de lo dicho por la cantante, quien a su vez explicó que está “fastidiada” de los asedios de Mercy Álvarez, y aseguró que de seguir recibiendo insultos, señalamientos, o cualquier otro tipo de acciones por su parte, tomará acciones legales.

Asimismo, Egas puntualizó que el caso de ´Tierra Canela´ no es uno excepcional, pues en todas as agrupaciones del mundo “entran nuevas generaciones a cantar los temas que pegaron”, dijo. De igual forma, señaló que solo puede darle el reconocimiento de ´La Carta´ y ´Tonto amor´, pero no es dueña de voz de todos los éxitos.

Para asentar aún más su defensa, Katty Egas realizó una presentación en vivo durante el programa de entretenimiento.