Exnovia de Piqué habla sobre la ruptura de él con Shakira

Gerard Piqué terminó su relación con Núria Tomás en el 2010 y rápidamente se le vio comenzando amorosamente con Shakira. Se comenta que el deportista se separó de la empresaria para seguir con la cantante, con quien tuvo a sus dos hijos Milan y Sasha.

En los momentos que han tenido oportunidad, los periodistas no dejan de consultarle a Tomás sobre su opinión en cuanto a Shakira y Piqué.

Recientemente, la empresaria lanzó la nueva colección de ropa de su empresa EGGSOEGGSO, y por supuesto, la ocasión fue propicia para que los medios de comunicación le preguntaran sobre su ex, principalmente tomando en cuenta que ahora, él está en el tapete por su separación con Shakira.

Según publicó la revista Hola, Núris Tomás expresó que “le deseo lo mejor a él y a todo el mundo”. En ningun momento pronunció el nombre de la artista.

Le preguntaron si ha escuchado las nuevas canciones de Shakira, a lo que contestó “cómo no, los ponen en todos lados, claro”.

Ellos “tendrán su historia”

Los comunicadores insistieron en sus preguntas sobre la separación de Piqué y Shakira. Tomás respondió que “supongo que tendrán su historia y sabrán lo que hacen”.

Los periodistas siguieron indagando, preguntando sobre el sentir de Shakira ante la separación y la manera cómo lo ha afrontado, a lo que Núria dijo que “cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no la conozco, no he tenido la oportunidad de preguntarle”.

Ante las insistentes preguntas de los representantes de los medios, ella afirmó a una de las periodistas que está asombrada cómo después de tantos años, todavía la relacionan con Piqué, pero admitió que este es el precio a pagar por estar con una persona pública.

Relación

Piqué habría sido infiel antes de Shakira El jugador también habría engañado a su ex, Nuria Tomás.- Instagram @shak.pique / @mebarakforever

Núria era novia de Piqué en el 2010, mismo año cuando el futbolista jugaba con la selección de España para el Mundial de Fútbol. En ese momento, él conoció a Shakira. Dicen que fue cuando se enamoraron.

Núria nunca se ha pronunciado directamente sobre la ahora expareja. Por el momento, sigue siendo cautelosa con respecto al tema.

Actualmente, está casada con Agus Puig, con quien tiene dos hijos.