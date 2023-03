¿Cómo se vería Gerard Piqué con la edad de Shakira? Así lo retrata la Inteligencia Artificial

El ex futbolista no ha logrado escapar ni siquiera de la vista de la tecnología tras su polémica ruptura, la Inteligencia Artificial se ha encargado de llevar a Gerard Piqué a los 46 años, y así mostrar como se vería el empresario a la edad de quien fue su ex pareja por más de una década, la cantante Shakira.

Cada vez son más las imágenes que la IA se encarga de llevar a un terreno de realidad cercana, derribando barreras de cercanía y permitiendo que el público se adentre a un terreno que antes solo podía alcanzar a imaginar. Hace algunos días, fue la misma Shakira, quien quedó retratada a sus 60 años, y ahora es Piqué quien entra en el ojo de la previsualización futura.

Las imágenes del empresario de Kosmos dentro de 10 años más, muestran diferencias notables en todo su rostro, comenzando por el cambio de color del vello de su chiva, el cual según la tecnología, adquiriría un tono más grisáceo. Se puede ver a un Piqué más envejecido, en comparación a como luce la barranquillera en la actualidad, a quien no se le echa de ver la edad que realmente recoge.

Ciertamente, es difícil decir que estos serán los resultados certeros para Piqué dentro de una década, pero asemejarían la realidad más próxima. Cabe destacar, que de ser así, Piqué quedaría en una apariencia física más que notable de diferencia frente a quien es ahora su nueva pareja, Clara Chía Mari, quien es menor que él por 13 años.

“Una fuente cercana a Gerard dice que él mismo asegura que ‘volvió a sentirse joven’, haciendo alarde de la diferencia de edad entre su actual y su ex (Shakira)”, se logró observar en el artículo, de la revista ´Caras´, la cual aseguró entre sus líneas que el catalán ahora hace alarde de ser él quien sea más joven.