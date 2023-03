Comic Con: el valor para tomarse una selfie con Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito Foto tomada de Getty (Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Giancarlo Esposito se convirtió en el segundo invitado para la Comic Con Ecuador que se llevará a cabo en Guayaquil del 04 al 06 de agosto del 2023. El danés confirmó este jueves 09 de marzo que arribará próximamente a la Perla del Pacífico para hablar de sus principales personajes.

Costos

La organización del evento reveló los valores que tendrá capturar el momento, con su celular o cámara profesional, que conozcan a la estrella de 64 años.

Selfie: 45 dólares

Autógrafo: 45 dólares

Foto profesional (impresa): 60 dólares

Entrada general: 12 dólares (se vende por separado)

Los valores, según lo especificó la Comic Con Ecuador, son por persona.

¿Quién es Esposito?

Debutó en Broadway en 1966 a los ocho años interpretando a un joven esclavo junto a Shirley Jones. Fue años después cuando participó en cinta como Maximum Overdrive, Kings of New York y Trading Places.

Entre sus mejores participaciones, y más conocidas, destacan: Okja, Maze Runner, Better Call Saul ( Gustavo “Gus” Fring) , The Mandalorian (Moff Gideon), The Boys (Stan Edgar).

Tom Welling, la estrella de Smallville, también formará parte de los invitados. Con Esposito se encargará de elevar este evento para la comunidad geek a otro nivel.