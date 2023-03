“Chao Sonnia, llegaste lejos, no sabemos como pero llegaste”: Internautas aplauden su eliminación de MásterChef Ecuador

La salida de Sonnia podría catalogarse como ´La crónica de una muerte anunciada´, los internautas hacía días atrás, pedían a gritos la eliminación de Sonnia, de las filas de MásterChef Ecuador. Un pensamiento que se volvió prácticamente una cadena de oración entre los tuiteros, y este jueves 9 de marzo, se vio hecho realidad, luego que la aspirante a Chef, olvidara destacar el ingrediente estrella del reto, la sal.

Aunque la presentación del plato de Sonnia se llevó el reconocimiento y el cumplido de los jueces por su impecable apariencia y vistosidad, este no fue suficiente para lograr salvar su estadía en el top del reality de comida. Y tal y como se venía venir, las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos de los ciber usuarios tildaban a Sonnia de “suertuda”, pues a su juicio, la ahora ex participante solo contó con suerte para llegar hasta los episodios más avanzados.

Chao Sonnia llegaste lejos, no sabemos cómo, pero llegaste!! #MasterChefEcuador — Andres!!! (@andrespretzel) March 10, 2023

Ya era hora que se vaya Sonia 🙄 — Denisse Pesantes (@denissepesvi) March 10, 2023

Sonia creo que esta salada en este reto.. Rashos #MasterChefEcuador pic.twitter.com/YQ9367TCG0 — Wagner Antitodo (@wagnerska77) March 10, 2023

Todo el Ecuador escuchando el juzgamiento del plato de Sonia ...



QUE SE LARGUEEEEE #MasterChefEcuador pic.twitter.com/BtGUrOUJo3 — Ma. Fernanda Ulloa (@WaferUlloaS) March 10, 2023

El reto que le cobró la salida de la competencia a Sonnia, consistía en hacer uso de distintos tipos de sal, para destacar el sabor del plato, sin embargo, y por irónico que parezca, fue el toque que más le faltó a la aspirante. Por un momento las miradas y la tentativa estuvieron entre ella y Johanna, pero la decisión fue tajante. Cabe destacar, que esta era una escena más que prevista, pues ha sido más de uno el spoiler que se ha escapado de las manos del programa y que se ha cumplido a cabalidad.

En una página muy popular de Internet, se actualiza semanalmente la lista de los que siguen o no en competencia y, antes de conocer los resultados finales, ya Sonnia aparece como la décimo sexta eliminada de la competencia. ¿Casualidad o spoiler? Sonnia sobrevivió a varios retos de eliminación, ganó un pin del chef preparando hamburguesas y, contra todo pronostico llegó al top de los 10, pero evidentemente su tiempo en las cocinas ya pasó.