Victoria de MásterChef Ecuador reacciona al hate: “Lo que sentí ayer como una lluvia de acusaciones, hoy es un gotero”

Victoria Patiño ha sido la comidilla de las redes sociales en los últimos días, la participante de MásterChef Ecuador se encuentra bajo la mirada implacable de los internautas y también bajo el constante seguimiento de todos los medios, y no precisamente por su participación en el reality de comida.

Sin embargo, uno de los escenarios que recientemente le ocasionó múltiples señalamientos, fue la posibilidad de un posible “favoritismo” de los jueces para con ella. Esta sentencia del público fue dada, luego de que la escena de Victoria terminando de emplatar frente a los Chefs se volviera tendencia, ahí comenzó lo que la aspirante a Chef describe como “una lluvia de acusaciones”, sin embargo, tal parece que el choque duró poco.

“Las redes crean, pero también destruyen. Hoy elijo quedarme con la primera parte. Porque lo que se sentía ayer como una lluvia de acusaciones, hoy se siente como un gotero insignificante frente a la cascada de mensajes de amor. Porque las redes me han ayudado a construir y conectar con una comunidad de personas increíbles. Po que me han tenido con los ojos llenos de lágrimas escuchando sus palabras, su apoyo y sus historias. Porque como ustedes mismo me han repetido miles de veces, la gente buena es muchisisisisima más”, fue parte del mensaje compartido por Victoria, donde deja de relevo que pasa de las malas opiniones.

¿Qué dijeron en las redes de Victoria?

Los usuarios no son tontos y Jamil tampoco. En Twitter se considera que en MasterChef Ecuador hay favoritismo. Sobre todo por el reto de la caja misteriosa. A Victoria no solo le permitieron terminar su plato en el atril, si no que resultó ganadora. Un poco polémico, en medio de un momento en el que suceden cosas que son de conocimiento público.

“Aquí se ve claramente el favoritismo de los chefs”. “Cosmo y Wanda creen que uno es pendej...”. Eran parte de los comentarios que dejaron los usuarios. Y Jamil no se quedó atrás: “Yo pienso lo mismo”.