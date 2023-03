Premios Oscar 2023: ¿quiénes son los mexicanos nominados este año?

Guillermo del Toro's Pinocchio Guillermo del Toro's Pinocchio - (L-R) Gepetto (voiced by David Bradley) and Pinocchio (voiced by Gregory Mann). Cr: Netflix © 2022 (Netflix)

El domingo 12 de marzo, el Teatro Dolby de Los Ángeles se llenará de todas las estrellas posibles, ya que se celebrará la 95 entrega de los Premios Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).

A partir de las 17:00 horas (hora de CDMX) podremos ser testigos de los looks que tus actores favoritos usarán al pasear por la icónica alfombra roja y, a las 19:00 horas, ser parte de la histórica transmisión.

¿Dónde puedo ver los Premios Oscar 2023 si vivo en México?

Este año, tendrás la oportunidad seguir la gala a través de la plataforma de streaming HBO Max desde cualquier parte del mundo y, si te encuentras en México, podrás verla por TNT o sintonizar el canal siete de TV Azteca a partir de las 17:00 horas.

Esta televisora mexicana se ha encargado, año con año, de ofrecer una cobertura muy amplia sobre la que denominan como “la fiesta más grande del cine” y en esta edición estarán encargados de la conducción Horacio Villalobos, Linet Puente, Pamela Cortes, Jessica Bulman, Javier Ibarriche y Ricardo Casares.

Te recomiendo que guardes este posteo y apartes la fecha porque los #Oscars se vivirán en #HBOMax 🤩 🇲🇽 5:00PM 🇵🇦🇨🇴 6:00PM 🇻🇪 7:00PM 🇦🇷🇨🇱 20:00PM pic.twitter.com/eYUjSaGUJy — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) February 23, 2023

¿Qué mexicanos están nominados al Premio Oscar este 2023?

Tras darse a conocer la lista de nominados para la próxima edición de los Premio Oscar, sabemos que se encuentran tres mexicanos: Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón.

Este trio de talentosos cineastas, quienes también comparten una amistad, han visibilizado el su talento y al país a otras latitudes, al llevar a lugares inimaginables sus proyectos más destacados dentro del séptimo arte.

Guillermo del Toro y su película animada ‘Pinocho’

Del Toro tiene una trayectoria de más de 30 años dentro de la industria del cine, sin embargo, desde hace poco más de 20 años ha figurado como uno de los más prolíficos a nivel internacional.

Para esta edición 95 de los Premios de La Academia, su película realizada bajo la técnica de stop-motion, ‘Pinocho’ se encuentra nominada a “Mejor Película Animada” y se está contendiendo contra otras cuatro producciones: The sea beast (Monstruo del mar), Marcel the Shell with Shoes On (Marcel la concha con los zapatos puestos), Puss in Boots: The Last Wish (El gato con botas: el ultimo deseo) y Turning Red (Red).

Guillermo del Toro llega a la 80a entrega anual de los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hilton el 10 de enero de 2023, en Beverly Hills, California.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP (Jordan Strauss/Invision)

Alejandro González Iñárritu con ‘Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades’

González Iñárritu dirigió una cinta protagonizada por los actores Daniel Giménez Cacho y Ximena Lamadrid, en la que obtuvo criticas divididas por parte del público y de los especialistas en cine.

Esta película se encuentra nominada a Mejor fotografía, característica desarrollada por el director de fotografía de origen irano-francés, Darius Khondji. Esta compitiendo con cintas como Elvis, Empire of Light (El imperio de la luz), Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente) y Tár.

El director Alejandro González Iñárritu posa en la sesión de “Bardo” en la 79a edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 1 de septiembre de 2022. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) AP (Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP)

Alfonso Cuarón y el cortometraje de ficción ‘Le Pupille’

Cuarón quien saltó a la escena internacional por Roma, dio una gran sorpresa al unirse a sus colegas mexicanos dentro de las nominaciones de los Premios de la Academia 2023, ya que sorprendió con su nominación por su cortometraje de ficción llamado ‘Le Pupille’.

Alfonso Cuarón compite con otras producciones como: An Irish Goodbye (Un adiós irlandés, de Ross White y Tom Berkeley), The Red Suitcase (La maleta roja, de Cyrus Neshvad), Night ride (Paseo nocturno, de Todd Karehana) e Ivalu (dirigido por Anders Walter y Pipaluk Kreutzmann Jørgensen).