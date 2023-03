“Me tiene harta”, Andrea Legarreta estalla contra Alfredo Adame y lo demandará: cómo empezó su enemistad

Las cosas en la vida personal de Andrea Legarreta no van de lo mejor, y es que hace solo unas semanas anunció que se separaría de Erik Rubín y ahora recibe ataques de Alfredo Adame.

La actriz confesó a la prensa este miércoles 8 de marzo, que el actor y presentador la tiene “harta”, por lo que planea demandarlo.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí, entonces vamos a ver si va a seguir hablando. Porque, además, a base de mentiras; él en su locura decidió hablar de mí”, dijo Andrea muy enojada.

Y además pidió que no le preguntaran a Alfredo nada sobre ella, ni mucho menos de su separación, pues hace unos días la atacó por su ruptura con Erik.

Esto fue lo que dijo Alfredo Adame sobre la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Y es que cuando le preguntaron sobre la separación de Andrea le dijo que se “queme en el infierno” y felicitó a Erik por “deshacerse de ese cáncer”.

“Ojalá el día que se muera, se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve. No vale ni un cacahuate. Me vale madre, tiene una hija muy linda y muy talentosa que canta un exesposo muy talentoso, y cantante, pero ella no vale nada”, expuso.

¡Alfredo Adame reacciona en exclusiva a la demanda que Andrea Legarreta pondrá en su contra! 😱📺 #VLA #YaSeVale pic.twitter.com/MnnF5ehGPb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 9, 2023

Estas serían las declaraciones que hicieron enfurecer a Andrea Legarreta y fue la gota que derramó el vaso, por lo que decidió demandarlo.

Alfredo Adame habla sobre la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubin. pic.twitter.com/zlGYgcQpuY — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 28, 2023

Qué pasó entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame: así es su enemistad

Andrea Legarreta y Alfredo Adame compartieron hace más de 20 años en la conducción del programa Hoy, y desde allí viene su enemistad.

Y es que el actor asegura que ella lo trató mal y le hizo la vida imposible, robándole proyectos, mientras eran compañeros de trabajo en el programa.

“Veinte años de la vida pesada, me quitó proyectos. Me hizo maldad y media. Me insultas y te la regreso”, dijo en una entrevista el actor.

Al principio la relación entre Alfredo y Andrea era buena, de hecho, él fue el que la llevó a su boda con Erik, pero de un momento a otro, el actor dejó claro que ella no le caía nada bien.

Si por algo le aplaudimos a Alfredo Adame es por poner en su lugar a dos de las viejas infumables mas e insoportables de la television: Andrea Legarreta y Laura Bozzo.

Solo por eso Adame tiene todo mi respeto y gratitud eternos… pic.twitter.com/LHMSBwfs8t — El Pedotas de Anda (@KikusMakakikus) March 3, 2023

Durante una de las transmisiones del programa, Alfredo le gritó a Andrea “quítate perra”, y tiempo después aseguró que la conductora le había sido infiel a Erik con un alto ejecutivo de Televisa, por lo que lo despidieron del programa, tomando más rencor hacia la actriz.

Andrea ha preferido no hablar sobre Alfredo en todos estos años a pesar que él sí la ha atacado, pero esta vez colmó su paciencia, por lo que aseguró que lo demandaría.