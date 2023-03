“Me han tenido con los ojos llenos de lágrimas”: Victoria de MasterChef Ecuador agradece a quienes no la señalan en redes

Victoria de MasterChef Ecuador nuevamente hizo publicaciones en su cuenta de Instagram, en medio de la situación que atraviesa la cual es de conocimiento público. En esta ocasión agradeció a quienes no la han señalado ni lanzado hate.

“Las redes crean, pero también destruyen.Hoy elijo quedarme con la primera parte.Por que lo que se sentía ayer como una lluvia de acusaciones, hoy se siente como un gotero insignificante frente a la cascada de mensajes de amor”

Así inicia la joven que actualmente está en el top 7 del reality de cocina, y agrega que las redes sociales le han ayudado a construir y a conectar con una comunidad de personas. Confesó que le han sacado lágrimas por las muestras de cariño de quienes la apoyan y creen en ella.

“Ustedes mismo me han repetido miles de veces, la gente buena es muchisisisisima más”

También se sintió agradecida con quienes le han dejado mensajes de amor y detalles en este momento que atraviesa.

Pues ayer, en sus historias de Instagram compartió los mensajes de hate que también ha recibido y la sarta de insultos que le dejan.

Pronunciamiento sobre el caso Sinohydro

Después de varias semanas del tratamiento del caso Sinohydro, donde se involucra Victoria (nieta de Conto Patiño), la joven publicó un extenso video en redes sociales dónde ratifica que no ha tenido ninguna participación o algún papel dentro de este que involucra a más personas de su familia.

Vic comentó su razón de ingresar al concurso de reality de cocina. “Nunca me imaginé que estar en MasterChef me haría vivir cosas fuera de las cocinas” y tachó que ella ha sido juzgada no solo por sus platos sino por esta citada investigación.

“Si no dije nada antes, era porque en verdad no siquiera yo sabía por qué estaba siendo parte de este proceso judicial y pensé que si escuchaba por más de doce horas acerca de este proceso iba ha tener un entendimiento más grande. Después de 12 horas no he tenido ninguna respuesta”.