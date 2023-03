“Estaba aterrorizada”: Así se preparó Cate Blanchett para lograr su nominación a los premios Oscar

Cate Blanchett es uno de esos grandes nombres que se harán presentes el próximo domingo 12 de marzo en la entrega de los premios Oscar 2023, después de haber sido nominada a Mejor Actriz por su desempeño en Tár.

La australiana interpretó magistralmente a una directora de orquesta en la cinta que marcó el regreso de Todd Field al cine y que para ella es la oportunidad de llegar a su tercera estatuilla e ingresar al selecto grupo de máximos ganadores.

De esta manera, igualaría a Meryl Strepp y se pondría a solo una de la mayor galardonada de la historia, Katharine Hepburn. Asimismo, es su octava consideración a estos reconocimientos, confirmando el gran talento que tiene y que su éxito no es más que fruto del esfuerzo.

Y es que Cate Blanchett se preparó de gran manera para lograr su nominación al Oscar, cuestión que la motivó incluso a codearse de músicos profesionales.

Así lo reveló la famosa de 53 años a El Correo, aseverando que “este reto la aterrorizó como nunca antes en su vida”, por la gran presión de llevar a la ficción a la alemana y mundialmente famosa Lydia Tár, quien en la cinta está a solo unos días de grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera.

Para esto, estudió y practicó para tener la experiencia en la vida real de dirigir una orquesta gracias al favor que le hizo una amiga.

“Estábamos en mitad de la pandemia, los músicos hacía tiempo que no tocaban obras importantes y, por si fuera poco, la primera vez que levanté el brazo para marcar el ritmo a los músicos lo hice un poco fuera de tiempo. Pero luego, me di cuenta de que me necesitaban y yo los necesitaba desesperadamente, y que de alguna manera la música fluiría”, relató.