¿Angelique Boyer y Marlene Favela enemigas? revelan la relación “de odio” que tienen

Angelique Boyer y Marlene Favela se han ganado el cariño del público con su carisma y belleza que las han llevado a ser protagonistas de exitosas telenovelas. Ambas han tenido personajes que han marcado su carrera como “Teresa” y “La gata salvaje”, lo que les ha abierto muchas puertas en la industria.

Ahora que trabajan juntas en la telenovela “El amor invencible”, han estado más que nunca en la mira pues dan vida dos mujeres poderosas que no piensan dejarse de nadie.

En la ficción, Angelique interpreta a Leona, una mujer que tras perder a sus hijos recién nacidos hace todo por encontrarlos, incluso si eso implica enfrentarse a un asesino. Este personaje fue uno de los retos más grandes para la actriz, quien dijo durante la presentación oficial de la novela: “No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima”.

Por su parte, Marlene interpreta a Columba, una de las villanas de la historia que le hará la vida imposible a Leona. “Me he conmovido hasta las lágrimas al recibir tantas muestras de cariño y me emociona hasta las entrañas saber que mi trabajo en El Amor Invencible les gusta. Gracias por tomarse un minuto de su tiempo y manifestarlo. Columba Villareal es un trabajo hecho con todo mi corazón”, escribió tras el estreno de la telenovela.

¿La enemistad de Leona y Columba traspasó la pantalla?

Desde hace días se ha especulado que Angelique y Marlene no se llevan bien pues según apuntaban los rumores, había tensión en el set por lo que sucede entre ambas dentro de la historia. Por supuesto esto ya sido aclarado por ambas, revelando la verdad de su relación.

Por un lado, Marlene Favela reveló en una conversación con TvyNovelas que siempre se están riendo. “Nos morimos de la risa, siempre nos halagamos las dos. Pienso que me van a odiar, pero luego recuerdo que la gente se enamora de los villanos y quiere que las cosas le salgan bien”, aseguró.

Asimismo señaló que todo lo que se dice de ellas “son chismes de pasillo” y que lo que sucede en pantalla no se pasa a la vida real. “Ahora no sé la reacción de la gente en la calle, porque siempre soy la buena, la que sufre y así me ven. Quizás ahora me tiran un huevazo”, declaró.

Angelique Boyer enaltece a Marlene Favela

Angelique suele ser muy activa en sus redes sociales y ahora que es parte de un proyecto tan importante como ‘El amor invencible’, no ha dejado de compartir imágenes y videos exclusivos del detrás de escena.

Fue así como recientemente compartió un video en el que muestra a Marlene metida en el personaje de Columba.

“Se me hace que el mundo ya se va a acabar ¿Qué hacen los bombones bajando al inframundo? ¡Qué hace este bombón por aquí!”, dice Angelique, acercándose a Marlene. Ésta le responde: “No saben lo que les estamos preparando. No se imaginan”.

Las famosas posaron juntas muy sonrientes y dejaron ver que entre ellas no hay nada más que admiración mutua.