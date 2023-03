5 fotos que muestran cómo han crecido hijos de Aracely Arámbula entre lujos, ante ausencia de Luis Miguel

Aracely Arámbula es una de las actrices más famosas de México que ha protagonizado exitosas telenovelas como Soñadoras, La Doña y Corazón Salvaje.

Pero, además de ser la mejor actriz, también es la mejor madre, y no hay nada más importante en su vida que sus dos hijos Miguel y Daniel, a quienes tuvo con Luis Miguel.

Sin duda, sus hijos son lo mejor que le dejó su relación con el “sol de México”, pues desde que se separaron en el 2009, el cantante no ha estado al pendiente de ellos.

Luis Miguel no ha sido un padre presente, no los ve, no los visita, ni los llama , y tampoco le paga la pensión a Aracely para ellos.

Por esta razón, la celebridad lo demandó, pues la cantidad que le debe supero los 250 mil dólares, y ya considera justo que se haga cargo de sus hijos.

Sin embargo, con mucho esfuerzo y trabajo, Aracely los ha criado sola y les ha dado una vida de lujos.

Los sacrificios que Aracely Arámbula ha hecho para darles una vida de lujos a sus hijos sin ayuda de Luis Miguel

Aracely Arámbula se ha dedicado en cuerpo y alma a criar a sus hijos Daniel y Miguel, y ha pasado toda su vida trabajando para darles la mejor calidad de vida.

Y como madre soltera, ha tenido que renunciar a muchas cosas, e incluso por muchos años dejó de lado su vida amorosa, pues sus hijos son muy celosos.

Además, casi nunca tiene tiempo para ella, pero nada le ha pesado para darles a sus hijos lo mejor, y gracias a ella tienen una vida de lujos, viven en una mansión, se van de viaje, tienen la mejor educación, y todo, sin la ayuda de Luis Miguel.

Por años su familia ha estado para apoyarla, y de hecho su padre era una figura paterna también para sus hijos, pero ahora que se murió, Miguel y Daniel necesitan de su padre, pero aún sigue sin preocuparse ni ocuparse de ellos.