Jorge Rausch descarta que Jamil llegue a la final de MásterChef Ecuador

Una revelación que deja mucho que decir, en el avance de lo que será el próximo capítulo de MásterChef Ecuador, destaca un fragmento que pone en evidencia un deseo, o quizá un pronóstico de lo que vendrá para Jamil. En el pequeño corto difundido por el canal de Teleamazonas, se puede ver al chef Jorge Rausch confrontar a Jamil con una tajante pregunta ¿Usted se ve en las finales de MásterChef?

Una interrogante a la que el participante no titubeó en contestar con un sí, sin embargo, Jamil no contaba con lo que le seguía a esta pregunta. “Yo no lo veo”, esa fue la respuesta de Rausch, a la posibilidad de que Jamil se mantenga dentro de las filas del reality de comida hasta el final. Dentro de lo que se puede ver en los adelantos del video, todo apunta a que el próximo reto pondrá en aprietos a más de uno de los aspirantes, pues tal parece tendrán que enfrentarse a la dificultad de cocinar un plato basado en el vapor como su ingrediente clave.

En las mismas imágenes también se echa de ver que Jamil olvida parte de los complementos para su comida, por lo que lo dicho por Rausch más que un augurio, plantea la cabida de un spoiler. Durante el episodio pasado, Jamil hizo un duro comentario por medio de sus redes sociales, en el que planteó la idea de que en las cocinas aparentemente habría un “favoritismo”.

Jamil, siempre está activo en la red social en cada episodio de MasterChef Ecuador. Hubo internautas que señalaron que había “claramente favoritismo”. Pues la chef Carolina Sánchez se acercó hasta la estación de Victoria para darle un pequeño truco para que queden perfectos sus macarons.

“Aquí se ve claramente el favoritismo de los chefs”. “Cosmo y Wanda creen que uno es pendej...”. Eran parte de los comentarios que dejaron los usuarios. Y Jamil no se quedó atrás: “Yo pienso lo mismo”.