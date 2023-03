¡Impactante! Inteligencia Artificial muestra cómo se vería Shakira a sus 60 años

Lo volvió a hacer, la tecnología deja cada vez menos a la imaginación. Shakira, la cantante colombiana que ha hecho prácticamente un himno mundial de sus últimas canciones, y que es vista como una mujer que no logra ser tocada por el paso de los años, debido a la excelente condición y apariencia física con la que se conserva, ahora ha quedado bajo una mirada que no tiene excepciones; la Inteligencia Artificial.

Esta nueva herramienta tecnológica que poco a poco gana más terreno en todos y cada uno de los espacios, ha logrado simular a la intérprete de ´Monotonía´ en como luciría si esta tuviese 60 años. Las imágenes que circulan por las redes sociales fueron dadas a conocer a través de la aplicación Faceapp, la cual está disponible para distintos dispositivos celulares. Basta con solo escoger una foto y aplicar el filtro indicado, la Inteligencia Artificial actúa de inmediato y tras reconocer los rasgos faciales, los modifica.

Shakira a sus 60 años según IA. Foto Faceapp

Shakira a sus 60 años según IA. Foto Faceapp

Las imágenes muestran a la barranquillera en las postales de sus más recientes éxitos, ´TQG´ lanzado en colaboración con Karol G y en la sesión número 53, hecha de la mano del Dj argentino Bizarrap. En ambas, se ve una Shakira con evidentes cambios en su rostro, pues se estaría viendo el resultado de la trayectoria de 60 años.

La colombiana sigue siendo centro de atención porque tras su ruptura con Gerard Piqué, no ha hecho sino generar contenido y por la puerta grande, el tema que no para de ser escuchado ahora es ´TQG´. Podía ser “te quiero, Gerard” o “te quise, Gerard.” Pero no. Más bien Shakira repite la idea de la sesión con Bizarrap, canción en la que dice “A ti te quedé grande, y por eso estás, con una igualita que tú”. Así que la colombiana sigue empeñada en que “Te quedó grande”.