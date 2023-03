“Esta vez no”: El difunto macarrón de Henry que lo pone en la mira de los jueces de MásterChef Ecuador

“Esta vez no”, ese fue el nombre que Henry decidió darle a la presentación de su plato, luego que la chef Irene le pidiera dar un sustantivo a lo que estaba llevando para ser juzgado. Un macarrón literalmente destrozado, hecho pedazos, y que ni siquiera alcanzó a ser probado, puesto que no cumplió con ninguno de los requisitos mínimos exigidos para el reto de este martes 7 de marzo.

A Henry le falló la suerte, el tiempo y los macarrones, el aspirante a Chef que hace parte del grupo del top de los mejores cocineros de la competencia de MásterChef Ecuador, no logró emplatar ni un solo macarrón entero, una situación que lo convierte en el objetivo número uno de los jueces.

El macarrón de Henry parece haber sufrido varios accidentes. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/omSVZZcUrp — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 8, 2023

“Pongámosle un nombre a este pobre difunto”, fue lo que alcanzó a decir la chef tras ver el plato de Henry, al tiempo que lanzó el contundente comentario de que prefería los “quemados” antes que los suyos.

Ante esta realidad, Henry asumió el fracaso y el golpe de que este no fue su mejor día y defendió el hecho de que aunque no estuvieron vistosos en apariencia, estaban ricos de sabor. “Es una lástima que no lo hayan probado, si me hubiese gustado, porque un pedacito que yo cogí y probé, estaba buenazo”, dijo.

Dentro del grupo de participantes, Henry fue el único que podría decirse presentó el plato más decadente en número y apariencia, por lo que esto lo convierte en uno de los favoritos para ir directo al reto de eliminación. “Recuerden que el perdedor perderá la oportunidad de salvarse y también habrá un ganador que tendrá una gran responsabilidad en el próximo reto”, anunció al inicio del programa la chef Caro.

Cada vez se cierra más el grupo de aspirantes y la competencia se vuelve un poco más reñida en cada episodio.