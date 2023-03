Así luce actriz de “Pasión de Gavilanes” que fue diagnosticada con cáncer

Una gran luchadora, así se puede calificar a la actriz colombiana Kristina Lilley, quien tiene amplia trayectoria en la pantalla chica neogranadina. A sus 59 años se encuentra nuevamente batallando contra el cáncer. Esta es la tercera vez en su vida que le diagnostican la enfermedad.

En sus 33 años de carrera artística cuenta con más de 50 novelas, pero el papel por el que es más recordada fue el de Gabriela de Elizondo en el melodrama Pasión de Gavilanes, que se transmitió entre el 2003 y 2004 en el canal colombiano Caracol.

Interpretó a la antagonista, una mujer muy bondadosa, amable que siempre estaba al pendiente de sus hijas Norma (Danna García) y Jimena (Paola Rey) Elizondo, pero que era una arpía la soltar sus palabras. En el 2021 regresó para la segunda temporada de la novela. Estar de vuelta la llenó de mucha felicidad.

“Regresar es absolutamente maravilloso y hacer lo que uno ama y lo apasiona, aún más, definitivamente hay que seguir al corazón hay que escuchar y eso trae satisfacción”, expresó la actriz oriunda de Estados Unidos al volver a “Pasión de Gavilanes”.

Una dura guerra

Sin embargo, entre el periodo de las dos temporadas, la estrella vivió episodios delicados de salud, pues le diagnosticados dos veces cáncer: la primera vez fue el 2010, cuando le diagnosticaron cáncer en el útero. Logró pasar esta dura prueba porque se detectó a tiempo.

Tres años más tarde, mientras participaba en una campaña en la detección temprana del cáncer de mama, descubrió que tenía una pequeña pelotita del tamaño de una alverja en su seno izquierdo. Fue un proceso que vivió sola con su familia y no le contó a sus compañeros de grabación .

“Era la segunda vez que tenía cáncer en tres años, por eso no lo conté y quise tenerlo en silencio porque era un proceso mío, íntimo y no quería que nadie me dijera otra vez: pobrecita porque pobrecita no soy, al contrario tengo mucha fortaleza, y quise demostrar que yo podía sola”, le expresó Lilley al diario colombiano El Espectador.

Una operación y 16 sesiones de radioterapias bastaron para ganarle la batalla a la enfermedad. Ahora, nuevamente casi 10 años más tarde, las malas noticias llegaron a su vida. El pasado 29 de agosto del año pasado anunció que tiene de nuevo este padecimiento en el seno, por lo que se sometió a una mastectomía.

A inicio de febrero de 2023 compartió con sus 654 mil seguidores de Instagram el momento en el que su yerno le rapó la cabeza, pues su cabello comenzó a caerse producto de las dos quimioterapias que había recibido. Este martes 7 de marzo también difundió un gran mensaje de reflexión:

“Cuando estás pasando por un momento difícil, hay tres cosas en qué pensar: todo puede y va a cambiar; un fracaso no es malo, tal vez sea el comienzo de algo exitoso en la vida; y todos los días hay algo, por pequeño que sea, para estar agradecido”, dijo la actriz en un corto video.

Ella está aferrada la vida y comparte sus avances con sus seguidores para que encuentre un poco de paz si están atravesando un momento complicado como ella.