¿Victoria y Santiago son ganadores de Masterchef Ecuador? La razón de su mensaje en redes sociales

“Ya ganamos” fue la pequeña pero contundente frase que escribió Victoria en sus historia de Instagram. La publicación de la concursante de Masterchef se lanzó después de la eliminación de Santiago; ambos se refieren a las experiencias y amor que resultó de su estadía en este reality.

Precisamente, Santiago extendió un extenso agradecimiento donde excluyeron a Jamil pero si se incluyó a Alexandra, Victoria, Andrés, Érika Vélez y los jueces del reality. En primera instancia resaltó que el ganó Masterchef.

“Yo gané Masterchef por la aventura que fue salirme de mi vida 3 meses; por lo que aprendí. Gané por darme cuenta que quería en mi vida, y más que nada por la gente que conocí”, comentó.

Mensaje a Victoria

El cuencano rechazó los mensajes en contra de la quiteña, quien es investigada dentro del caso Sinohydro. “Me da pena porque es un ejemplo de persona, chistosa, alegre y, sobre todo, de buen corazón, por la cual siento gran admiración y cariño”.

“Compartir más allá de una amistad a pesar de ser mi mejor amiga también, me has enseñado a ser una mejor persona y te mereces el mundo, por esto yo gane Masterchef, son de esos premios que no tienen un valor monetario y no se pueden comprar, simplemente aparecen cuando menos te los esperabas y te cambian la vida”, finalizó.

¿Qué dijo su amada?

Patiño comentó que ambos ganaron este juego. “¡Qué suerte la mía de tenerte cerquita chaparris! ¡Eres el hombre con el corazón más lindo y te mereces todo lo que te propongas!”, finalizó.