Ronald Farina: “Sí renuncié, me hicieron una propuesta que la he aceptado”

Tras los rumores y especulaciones, Ronald Farina confirmó que renunció a TC Televisión, ya no será conductor del reality show “Soy el mejor”. Además, confirmó que que renunció una propuesta de otro programa y se preparará para su nuevo reto.

“Es verdad, yo renuncié el 28 de febrero y para mí lo lógico era primero comentarlo al canal, a la gente que quiero. Yo les he dicho que me quedo hasta el 15 de marzo. No hay nada de oculto, ni nada de malo, pero la gente ha supuesto que hay mala onda y eso no es”, dijo Farina.

Si bien no confirmó el nuevo programa donde estará Farina, se especula que podría ser en la snuevas producciones de Teleamazonas.

“Me voy simplemente porque me hicieron una propuesta que me interesó y la he aceptado. Voy a estar acá hasta el 15. Voy a tomarme unos días, hay que ponerse guapo para el siguiente programa”, mencionó el animador ecuatoriano.

Jorge Heredia ya estuvo de invitado como animador en “Soy el mejor”, ¿de quedará de reemplazo permanentemente?

Teleamazonas estrenará el reality de canto “Yo me llamo” tras el éxito de MasterChef Ecuador y ese precisamente sería el nuevo programa donde estará Farina.