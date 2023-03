¿Qué pasó con la colaboración de Manuel Turizo y Shakira? Esto se sabe

Recientemente nel cantante Manuel Turizo concedió una entrevista al locutor puertorriqueño Jorge Pabón, mejor conocido como ‘El Molusco’, en la que habló sobre el tema que tiene en colaboración con Shakira y que lleva por título ‘Copa Vacía’.

Puede leer: Así se burla Anuel de Shakira en su nueva canción

Y es que muchos de los fanáticos de ambos artistas se quedaron a la espera del lanzamiento del tema del que ya se había filtrado un extracto y que dejó a muchos con ganas de más, pero el lanzamiento de ‘TQG’ de Karol y Shakira habría sido la pausa que tuvo la canción para esperar su salida oficial.

“Te voy a contar, me han preguntado desde que se hizo viral esa noticia, me han preguntado y yo no he querido responder nada a nadie, porque la verdad… el tema no es mío en realidad, el tema es de ella, yo no se lo había dicho a nadie, te lo estoy diciendo a ti aquí, el tema es de ella en realidad. Entonces, como que es ella la que decide en qué momento lo quiere sacar y en que momento no lo quiere sacar”, dijo Manuel Turizo.

Sin embargo, además de confirmar que el tema pertenece a Shakira, que seguramente se desprende de lo que será su nueva producción discográfica, de la que ya se conocen temas como ‘Don’t Wait Up’, ‘Te Felicito’ con Rauw Alejandro y la bachata ‘Monotonía’ con Ozuna, por lo que no puede adelantar una fecha precisa.

“Por ahí viene eso, por ahí viene, todavía no te podido dar fecha. Vamos a hacer el video esta semana, estamos montando eso, pero es como que tienes que dejar que si es ella la que está liderando el proyecto que ella lo haga al tiempo que quiera, y obviamente ella tenía un compromiso con el tema con Karol, entonces pues, sí tú tienes un compromiso tienes que respetarlo y hacerlo de la manera correcta”, agregó Manuel Turizo.