Carlos Ponce se vuelve viral tras hacer canción donde se queja de no ser invitado a boda de Lele Pons y Guaynaa

La crema y nata de los artistas, esos fueron los invitados al matrimonio que no ha dejado de dar de qué hablar, desde Chayanne hasta Paris Hilton, son solo algunos de los nombres que encabezan la lista de testigos del juntos por siempre de Lele Pons y Guaynaa, pero aunque son muchas las felicitaciones que les llueven en redes a los recién casados, ya comenzaron a surgir también los reclamos de los no invitados.

El famoso actor Carlos Ponce, se ha hecho prácticamente viral, tras hacerse una grabación donde compuso una canción a la venezolana y el puertorriqueño, en la que les echa en cara de manera jocosa el hecho de no haber sido parte de su lista de invitados.

“Ahí taba todo el mundo, ahí estaba Chayanne (...) hasta el perrito estaba ahí. Lele y Guaynaa, Guaynaa, ya se casaron y no me invitaron, que vaina ese Guaynaa, quedé aquí vestido y alborotado, no importa, come torta, seguro en la boda había torta grandota, chiquita (...) no estoy de moda, pues que se joda”, es parte de la letra que canta el puertorriqueño.

Para nadie es un secreto que la ceremonia de los artistas se realizó por todo lo alto y contó con grandes artistas de renombre, quienes debutaron incluso como padrinos de boda de ambos novios, entre ellos;

Paris Hilton

Kimberly Loaiza

Isadora Figeroa (prima de Lele)

Adriana Vivas

Isabela Grutman

Nicole García

Hanna Stocking

Sebastian Yatra

Manuel y Julián Turizo

May y Ricky Montaner

Lorenzo Figeroa (primo de Lele)

William

Twan Kuyper

Hasta el momento los esposos no han reaccionado ante la divertida filmación del actor. ¿Habrá alguna razón en especial por la que fue excluido?