Cuando se creía que todo estaba más calmado, surge un amigo de Piqué que no se calla y se va en contra de Shakira.

Éste no es otro que el reconocido periodista Jordi Basté quien es muy cercano al exjugador del Barcelona y no le teme a confesar aspectos que solo pocos saben sobre la relación entre el español y la barranquillera, ya que a su criterio hay detalles que pocos conocen sobre ellos y cómo se comportaban ante lo que parecía ser una “familia perfecta”.

Con ello, se agotan las probabilidades de una posible conciliación o cese a sus diferencias, pues con ello se incrementan aún más la polémica y más repudio de parte de los fans de la intérprete de ‘Monotonía’ por este hombre que solo le ha causado dolor y desgracias en su vida. Pero, lo peor es que ahora sea uno más de su entorno quien arremeta contra ella.

Amigo de Piqué no se calla y se va en contra de Shakira

Y es que ahora el amigo de Piqué no se calla y se va en contra de Shakira al referir que no todo lo que el público conoce es tan “real”, pues hay partes de la historia entre ellos que pocos saben. Incluso, llegó a sugerir que no todo ha sido como se ha registrado o expuesto en los medios.

“Conozco a Shakira pero mi amigo es Piqué...Él no ha hablado de su separación de Shakira (...) se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no deberíamos decirlo. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo el que hace referencia a su vida personal”, dijo Basté dejando a más de uno sorprendido tras esta fuerte revelación que deja ver que al parecer la mala de la película es la cantante.