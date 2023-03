¡Piensan que soy boba! Mafer Vargas responde a quienes la critican ahora que será alcaldesa de Simón Bolívar

María Fernanda Vargas, más conocida solo como Mafer Vargas, fue electa como alcaldesa del cantón Simón Bolívar (Guayas). En una entrevista, ella responde a sus detractores, quienes piensan que no está preparada para la política.

“La gente piensa que desconozco, piensa que soy boba. Puedo tener asesores pero si a mi no me parece que algo, no se hace por más bonito que parezca”.

Así se refirió Vargas a las críticas que ha recibido por su incursión en la política, luego de haber alcanzado notoriedad gracias a la televisión nacional y ganar popularidad con su cuenta de Only Fans.

Sin embargo, pocos conocen que estudia Derecho y es Licenciada en Comunicación Social.

¿Asambleísta o presidenta?

En la entrevista otorgada al canal de Youtube TurCafé, Mafer Vargas no nieg ni afirma sobre sus futuras aspiraciones políticas. Al ser preguntada sobre su próximo paso, como llegar a ser asambleísta o presidenta, Vargas responde:

“Lo dejo en manos de Dios, me voy a preparar mucho intelectualmente, voy a trabajar y voy a demostrar cómo se hace. Voy a convertir mi cantón en un ejemplo de Guayas y del país, para que vean que con ganas todo se puede”, dijo.

En cuanto a lo que prepara para su gestión como alcaldesa, mencionó que donará su sueldo para ayudar a la fuerza policial.

“Quiero ayudar a los policías. Tenemos 32 mil habitantes y solo contamos con 30 polícias. Una UPC que se comparte con otro cantón. Los policías, el día que los visité, de su bolsillo estaban poniendo puertas y arreglando el área administrativa”.

Sin ese sueldo “¿De qué vas a vivir?”, le preguntaron, a lo que Vargas dijo: “Yo trabajo, siempre trabajo”.

Además, señaló que entre sus proyectos están el incentivar el turismo arreglando los caminos hacia el cantón, que actualmente “son pésimos” y convertir a Simón Bolívar en el primer cantón tecnológico de la provincia.

5 cosas que no sabías de Mafer Vargas

Mafer Vargas mencionó cinco cosas sobre su personalidad: “soy una mujer muy enfocada, no creo en el amor, soy muy estricta al momento de trabajar, soy ‘muuuuuy’ tóxica, y me da miedo perder mi esencia por situaciones que se presentan en la vida. “Le pido a Dios que me de sabiduría para trabajar”, dijo.