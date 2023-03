“No atendemos veganos”: mujer vegana denuncia a restaurante de carnes por no atenderla

mujer vegana denuncia a restaurante de carnes por no atenderla (TikTok: @amiebeth125)

Con el avanzar de los años han cambiado los hábitos alimenticios de muchas personas, cualquiera sea la razón muchos restaurantes se han visto en la necesidad de variar aún más sus menús para dar opciones.

La tendencia de que algunas personas decidan seguir una dieta vegana o vegetariana por estar a favor de los animales, ha sido una de las opciones que ha crecido más en el mundo.

Por esta razón, muchos locales de comida se han tenido que adecuar a esta transformación y ofrecer opciones sin carne en sus menús, aunque otros prefieren abstenerse de esas opciones.

No venga si es vegano

Una joven de 27 años vegana se llevó una mala experiencia en un restaurante al preguntar si tenían un plato solo a base de plantas, pero la respuesta del encargado por teléfono fue muy grosera, quien le dijo que “no sabían por qué un vegano vendría aquí”.

“Había estado en Sheesh hace un par de años, soy vegano, y en realidad no tenían nada en su menú principal que fuera vegano. Pero estaba pensando… Tal vez podría pedir algunas guarniciones Algunas papas fritas y arroz, todo eso, y mezclarlo todo”, explicó en el video de tres minutos, Amie-Beth Steadman de Inglaterra, reseñó el portal Upsocl.

Stedman precisó que cada vez que va a un restaurante, “en realidad prefiero las guarniciones a los platos principales la mayor parte del tiempo… De todos modos [cuando fui a Sheesh] hace un par de años, pedí hacer eso y no me lo permitieron”.

Pero en esta oportunidad decidió llamar al establecimiento para preguntar si tenían opciones veganas antes de ir al lugar.

“Así que la señora del teléfono dijo ‘no aceptamos veganos’”, explicó. “[Mi amiga dijo], ‘sí, entiendo eso. Pero puedo ver que obviamente tienes muchos platillos. Solo se preguntaba si tal vez podría ordenar algunos de esos. ¿Y tener eso como su principal?’”, preguntó la joven.

“Ni siquiera sé por qué los veganos querrían venir a nuestro restaurante de todos modos”, fue la respuesta de la empleada del lugar.

Ser vegano no es raro

La mujer de 27 años se sintió frustrada y dijo que “ser vegano no es raro”.

“Como si solo estuviéramos haciendo una pregunta cómo, bastante justo si esa es su política, pero diciendo ‘¿por qué un vegano querría venir aquí?’ Simplemente no puedo creer que un restaurante que es tan conocido sea tan grosero”.

Pero lo que no se esperaba Steadman es las reacciones de apoyo que generó el video en sus seguidores, quienes rechazaron la conducta del restaurante.

“¡Si un restaurante no ofrece opciones veganas, vegetarianas o sin gluten en 2023, está muerto! No hay excusa”, “Esto es tan extraño, ¿cuál es el problema de ordenar varios lados en lugar de uno principal? No lo entiendo”, “No soy vegano, pero ¿cuál es realmente su problema con los veganos que piden guarniciones o gastan dinero en su restaurante?”, son algunos de los comentarios que recibió.

La mujer respondió y precisó que el restaurante al que llamó es turco y “muchos sirven falafel. No es predominantemente carne. Dicho esto, he estado en restaurantes de carnes que ofrecen comida vegana”.