5 veces que Piqué se ha portado como un patán: casi atropella a un paparazzi

Desde que Shakira anunció su separación de Piqué, el mundo pareció conocer otra cara del exfutbolista, que hasta la fecha solo había enfrentado polémicas dentro del mundo del deporte.

A partir de ese momento, se ganó el repudio colectivo por haber engañado a la cantante con una mujer de 23 años llamada Clara Chía Martí, que es actualmente su pareja y sus movimientos han empezado a seguirse con lupa para encontrar un punto donde atacarle.

Esto no parece importarle al catalán. Al contrario, él mismo con algunos actos y declaraciones ha avivado el fuego a su entorno, llevándolo a ser reconocido como “un patán” por la mayoría.

Polémicas de Piqué por las que le dicen que es un “patán”

Casi atropella a un paparazzi

Jordi Martin ha sido uno de los periodistas que más ha seguido el caso de la separación, por eso se ha ganado el repudio del atleta. “Ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas”, declaró sobre la vez más reciente que seguía y grababa a Piqué con Clara Chía. Más adelante, él casi lo atropella en su auto y luego lo llamó a su celular para atacarlo.

“Me llamó diciéndome hasta del mal que voy a morir, por cierto, esta no es la primera vez”, — contó Jordi a El Gordo y La Flaca.

Casio - Twingo

Después que Shakira estrenara la sesión 53 con Bizarrap, al español no se le ocurrió mejor idea que ‘responderle’ diciendo que su proyecto, la King’s League, tenía un acuerdo con Casio y hasta llegó a uno de los programas montado en un Twingo, haciendo ver que la situación lo divertía y nunca se tomó con importancia haber herido a su ex.

La foto con Clara Chía

En medio de la crisis que enfrenta con su ex y la inestabilidad familiar por su separación, al ex defensor central del FC Barcelona no se le ocurrió mejor idea que publicar una foto con Clara Chía Martí, que además sirvió para provocar a Shakira luego de los lanzamientos de Te Felicito y Monotonía.

Su papel como padre

Gerard Piqué también ha sido muy cuestionado en su rol como papá de Milan y Sasha, los niños que procreó con Shakira, porque han surgido videos que lo muestran como indiferente ante ellos. En una ocasión, dejándolos solos en la entrada de la casa de su madre, a veces sin saludarles efusivamente y más gestos de que no tiene la atención puesta en su crianza.

#VÍDEO | Gerard Piqué abandona la casa de Shakira a toda velocidad sin ser consciente de que llevaba la puerta del maletero abierto https://t.co/Fe4PqHAMgt pic.twitter.com/67D29PmDot — CHANCE (@CHANCE_es) February 8, 2023

Trata mal a su ex, pero la presume

Por último, muchos también llamaron a Piqué “patán” por una de sus recientes polémicas cuando presumió que Shakira era la persona más famosa fuera de los deportes que conocía y la tenía en sus contactos, pero le rompió el corazón y traicionó su confianza. “¿Cómo si quiera se atrevió a nombrarla?”, le reprocharon algunos.