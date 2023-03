“No le gusté”: Lo dejó todo por amor y viajó a Ecuador pero el hombre al verla la rechazó y la dejó

En un video difundido en la plataforma de TikTok por el usuario Kevin Nasevilla, una mujer de nacionalidad venezolana compartió la trágica historia de un amor que no pudo ser, luego de haber viajado hasta Ecuador para encontrarse con un hombre que había conocido hace un tiempo por medio de Facebook.

De acuerdo con el relato de la joven que se acercó al auto del influencer para ofrecerle caramelos, el hombre le había pagado los pasajes a ella y a su hija, ya que habían acordado irse a vivir juntos una vez que llegaran al país.

El hombre fue a recibirlas en la terminal de transporte, pero, al verla personalmente, la rechazó y cortó su relación sin pensarlo.

”No le gusté. Después que él vio mis fotos y toda la cosa, cuando me ve a mí personalmente me dijo que no era la persona que había visto” en imágenes. “No le gusté absolutamente en nada, me botó”, luego de lo cual aseveró que había quedado en la calle.

Ante esta situación, la mujer, identificada como Fabi Urbina, aseguró haberse quedado en la calle, por lo que vendía dulces para poder regresar a su país junto a su hija, menor de edad.

El video se hizo viral y ha alcanzado los 10 millones de reproducciones. Tanto así que (dos días después) la mujer se contactó con el conductor del vehículo para pedirle que borrara el video, ya que su expareja se había contactado con ella para amenazarla. En ese momento, la mujer mostró los audios del hombre para dar a conocer lo que él pensaba sobre el tema: “Usted no me gustó. Pero eso no le da derecho a decir que la hice sentir mal”, dijo el sujeto.

“Agarra a tu país y no me molestes más porque lo que haces es hacerme quedar mal”, se escucha en el audio enviado supuestamente por el hombre.

En un video el influencer contó que muchos hombres le escribieron a él para que les diera el número de la mujer, aunque parece que no todos tenían las mejores intenciones.

No obstante, no todo fue malo para la mujer, ya que muchas se contactaron con el tiktoker para ayudarla. Razón por la cual Kevin Nasevilla publicó un video en el que invitó a sus seguidores a donarle dinero a la mujer.

En el un último video, el creador de contenido Kevin Navesilla le dio la bienvenida a su empresa, le dio trabajo.