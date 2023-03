¿Carmen Villalobos está embarazada? Frederick Oldenburg, su novio, habló del tema

En los últimos meses Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han sido noticia por su vida amorosa. Hace un tiempo, el actor confirmó que su relación con la actriz, con quien estuvo por 13 años, se había terminado, razón por la cual a sus seguidores les pareció muy extraño, ya que eran una de las parejas más estables del espectáculo.

Pero al parecer las cosas se dieron de una manera amistosa, incluso Sebastián y Carmen ya presentaron a sus nuevas parejas públicamente, hasta se han enviado mensajes mutuos deseándose lo mejor junto a sus nuevos amores, un perfecto ejemplo de pasar la página sin ningún rencor de por medio. La nueva pareja que más se ha dejado ver públicamente es la de Carmen y su nuevo novio Frederick Oldenburg, quien trabaja como presentador en la cadena Telemundo.

Tantas han sido las expresiones de amor públicas de Carmen y Frederick en sus redes sociales, que unas fotos que compartieron recientemente encendieron los rumores de un primogénito. En ellas se le puede ver al venezolano con una mano sobre el estómago de la colombiana lo que generó dudas, pues esta es una pose usual cuando hay un embarazo de por medio.

¿Carmen está embarazada?

Ante tantos comentarios, Adamari López, quien es compañera de set de Frederick le preguntó con clara intención de saber del tema: “¿Esa mano que tenías ahí no sé si le estaba cubriendo la pancita, si había comido mucho o qué pasa ahí?”, el venezolano en lugar de pasar por un lado el tema y generar más rumores dijo: “Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”.