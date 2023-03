Vadhir Derbez contó cómo fue trabajar con Bruce Willis en medio de su demencia y salió humillado

Vadhir Derbez sigue avanzando a la cima de Hollywood con su carrera como actor codeándose dentro de las grandes estrellas tras formar parte del elenco de la cinta White Elephant, donde comparte pantalla nada más y nada menos que con Bruce Willis.

El protagonista de Duro de matar es uno de los famosos más respetados de la industria cinematográfica al forjar una carrera de más de 30 años con cintas en las que desborda su talento camaleónico y también su gran atractivo físico.

Sin embargo, Bruce tuvo que retirarse de las pantallas luego de ser diagnosticado con afasia, la cual avanzó a una demencia frontotemporal, enfermedad que limita su capacidad intelectual y hasta le dificulta el habla, entre otros síntomas.

Vadhir Derbez se llena de críticas tras hablar de la enfermedad de Bruce Willis

Durante una entrevista, el hijo de Eugenio Derbez habló sobre su experiencia durante el rodaje de la cinta junto a actores de la talla de Bruce.

“Desde pequeño veía sus películas, me emocionaba, soy muy fan de eso, el poder estar en el mismo set en escenas con él , la verdad que fue muy padre y muy fuerte a la vez, me acuerdo que había momentos que lo veía sentado aquí y me decía ‘sí es él, en qué momento estoy en un set con Bruce Willis, pero está super cool y él es un tipazo, súper buena gente”, sostuvo.

Sin embargo, sus últimas palabras durante un encuentro con la prensa, han indignado en las redes al considerar que no debía trabajar en su situación.

“Yo sí noté en set ciertas cosas… Me tocó un par de días que yo sí sentí como… ¿por qué está trabajando? ya sabes... Es muy triste lo que le está pasando a él”, dijo.

De igual manera, lamentó lo que atraviesa su familia.

“Es muy triste lo que le está pasando a él y a toda su familia siento que esas cosas son muy fuertes, ni me lo imagino y ni me lo quiero imaginar”, expresó.

Los internautas no han tardado en reaccionar y aseguran que no debería opinar sobre la situación al ser tan delicada y por respeto a Bruce.

“Y quién es Vhadir como para opinar sobre la vida de nadie?”; “No te agarres de la fama ajena, eso no es tu problema”; “Sería más inteligente que no opinara”; comentaron.