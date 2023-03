The Weeknd debutará como actor en una cinta junto a Jenna Ortega

El cantante The Weeknd cumplirá un sueño más.

,The Weeknd es uno de los cantantes más conocidos de la industrial musical en la actualidad, y ahora está en busca de explorar una nueva faceta en su carrera, pues debutará en una película al lado de Jenna Ortega, quien ha sobresalido gracias a su protagónico en la serie “Merlina”, de Netflix.

Lo que se sabe de la incursión de The Weeknd en el cine

Abel Tesfaye, nombre real del artista, tendrá su primer papel en una película dirigida por Trey Edward Shults, en la que también participarán Jenna Ortega y Barry Keoghan, aunque, hasta el momento, no tiene nombre.

Cabe resaltar que tiempo atrás el artista había manifestado su interés por participar en el séptimo arte, pues era una inquietud que tenía.

Recordemos que el cine no es ajeno a él, pues fue nominado a los “Premios Oscar”, en 2016, a Mejor Canción Original por “Earned It”, que realizó para la película “Fifty Shades of Grey”.

Se informó que Jenna y Keoghan tomaron la decisión de participar en esta película porque el guion que escribió Reza Fahim los convenció.

Algo que llama la atención es que, en los últimos meses, los dos actores se han convertido en estrellas cotizadas de Hollywood.

The Weeknd ha tenido una exitosa carrera en la música

Abel es un cantante, compositor y productor discográfico canadiense. Es conocido por su versatilidad sónica y lirismo oscuro, su música explora el escapismo, el romance y la melancolía que le imprime a sus composiciones.

Ha recibido numerosos premios, incluidos cuatro “Grammy”, 20 “Billboard Music Awards”, 17 “Juno”, seis “American Music Awards”, dos “MTV Video Music Awards “ y nominaciones para un “Grammy Latino” y un “Primetime Emmy”.

The Weeknd comenzó su carrera en 2009, al lanzar música de forma anónima en YouTube. Dos años después, fundó el sello discográfico XO y lanzó los mixtapes “House of Balloons”, “Thursday” y “Echoes of Silence”.

Así fue como logró obtener éxito a nivel internacional, convirtiéndose en una estrella.