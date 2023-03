¿Sigue la pelea? Jamil le envía contundente mensaje a Alexandra por comportarse como una verdadera diabla en MasterChef Ecuador

Todo indica que la relación entre Jamil y Alexandra es cada vez más tóxica. Durante el último reto de eliminación, Jamil hizo un tuit para Alexandra, donde le pregunta si nunca tiene nada bueno para decir sobre sus compañeros en MasterChef Ecuador.

‘La diabla’ como es conocida Alexandra dentro de la competencia ha estado recibiendo duras críticas en redes sociales, porque “solo hace comentarios despectivos hacia todos”, misma razón por la que Jamil la atacó en Twitter.

al principio me caía mal Jamil pero pasa el tiempo merece ganar la competencia y a la mas insoportable que es Alexandra creyéndose la mas pro #MasterChefEcuador — Diego Andres (@Diegohbk1) March 2, 2023

En el reto de eliminación, Alexandra tuvo el privilegio de estar en el balcón y no cocinar, sin embargo, lo único que hizo fue criticar cada uno de los platos que realizaban sus compañeros, tildándolos de “básicos y pobres para MasterChef”. También aseguró que, cualquiera de sus platos podría superar a todos los que presentaron los cocineros aficionados.

Enserio no tienes nada bueno que decir?? Nada? #MasterchefEcuador — Jamil Faour (@jamilfaour1) March 2, 2023

“Es que simplemente no puedes sentir algo bueno por Alexandra, todos sus comentarios son de burla, de menosprecio a los demás”, escribió un usuario en Twitter.

Alexandra solo habla mierdas porque le hice de comer a todos menos a ella 🙄 #MasterchefEcuador — Jamil Faour (@jamilfaour1) March 2, 2023

Se le metió el espíritu del muñequito de Edison. Que miedo estar en la boca de la doña!!! Haaaarrrrrrtttttaaa maldad #MasterChefEcuador pic.twitter.com/QPTyFg6mxu — Mr. Navarrete (@rickfogata) March 2, 2023

#MasterChefEcuador

Esa Alexandra cae como una patada en el estómago, la que no sabe hacer pasta, no sabe utilizar la máquina para hacer pasta, está bien querer ganar pero es un ser despreciable y además creerse la gran huevada y no es nadie. — Boris Urbanb (@Jorman_urban) March 2, 2023

Otros de los tuits que destacan son: “Al principio me caía mal Jamil pero pasa el tiempo merece ganar la competencia y, a la más insoportable que es Alexandra creyéndose la má pro”; “Que manera de caer mal esa señoraaaaa, ya que se vaya, no hay sentimiento que explique lo que yo por ella”, “Esa mujer si jode, no voy a ver hoy en la noche porque si no le pego a la tv de la furia”.