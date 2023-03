¿Cuánto ha gastado Carolina Jaume en deudas legales? Aquí el exuberante monto que la presentadora asegura ha perdido

Nuevo trabajo, nueva y más polémica, Carolina Jaume se estrenó este miércoles 1 de marzo, como el próximo rostro que pasa a sumarse a las filas del canal digital de ´Telepremier´ y en donde cabe destacar la presentadora no desaprovechó ni un segundo de su tiempo al aire, y de inmediato dio tela para que los portales de farándula comenzaran a generar contenido.

En la que fue su primera participación, la actriz como de costumbre, abordó varias aristas de su vida privada, donde tocó el tema de su paso por la cárcel y a su vez también reveló cuanto dinero ha gastado en las interminables batallas legales con quien fue su ex esposo, Allan Zenck, y con quien hasta el día de hoy todavía mantiene varios pendientes en los tribunales.

“Mira, yo me he gastado y lo voy a decir, 70 mil dólares en gastos legales, desde el año 2021 he gastado 70 mil dólares en gastos legales”, explicó Jaume, al tiempo que detalló que el mínimo trámite, equivale a una inversión de al menos 1000$.

Carolina Jaume aseguró además que ha sido una lista interminable, los letrados a los que ha tenido que acudir, puesto que cada confrontación legal le ha exigido un especialista distinto. “Uno es civil, otro es penal, el otro es constitucionalista” detalló Jaume, quien se conoció de manera reciente, que ahora estaría enfrentando una nueva demanda por parte de Zenck, bajo los cargos de “calumnia”.

La nueva presentadora de Telepremier se tomó con muy buen humor la querella, y dio a conocer la noticia con una historia de Instagram, en la que bromeó sobre ello. “Tengo que demostrar quien es huevo seboso, quien tiene hongos en los pies y hemorroides; jaja yo nunca dije nombres”, escribió.

De acuerdo a la página de la Función Judicial, la demanda fue recibida en Guayaquil, el martes 28 de febrero de 2023, a las 14:32.