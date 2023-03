Strike en HBO Max: así es la serie que le quitó el primer lugar a ‘The Last Of Us’ en lo más visto de la plataforma streaming

Desde el lanzamiento de ‘The Last of Us’, los usuarios de HBO Max no han mirado hacia otro lado para seguir la historia sobre el apocalipsis de hongos...Eso pasó hasta es fin de semana, cuando la serie ‘Strike’ llegó a la plataforma streaming.

Según el sitio especializado en mediciones de popularidad de las distintas plataformas streaming, flixpatron, publicó el top 10 de HBO Max y se ve a ‘The Last Of Us’ en la segunda posición detrás del programa que adapta una novela escrita por J.K. Rowling, la mente detrás de Harry Potter.

A diferencia de lo que los fans del mago británico piensan, esta historia está muy alejado de la fantasía y las aventuras que ocurren en Hogwarts.

Es por eso que te vamos a dar un detalle sobre la novedosa serie.

Detalles de la serie Strike

¿De qué trata la historia que transmite HBO Max?

Mientras investigan la misteriosa desaparición de una mujer desaparecida, Strike y Robin se enfrentan a un caso diabólicamente complejo con un asesino en serie psicópata y testigos en los que no se puede confiar.

Es importante resaltar que esta serie es original de la BBC y que ya cuenta con 4 temporadas.

Elenco de la serie

Tom Burke

Holliday Grainger

Kerr Logan

Jack Greenlees

Christina Cole

Producción

La serie es creada y conducida por Sarah Phelps y Ben Richards.

Los directores fueron Michael Keillor, Kieron Hawkes y Charles Sturridge, así como con los escritores Ben Richards (quien adaptará la novela “The Cuckoo’s Calling”), Tom Edge (quien adaptará las novelas “The Silkworm” y “Career of Evil”), también contarán con J.K. Rowling

Episodios

Dentro de HBO Max se encuentra disponible sus primeras 3 temporadas divididas en 15 episodios.

Tráiler